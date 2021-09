Ter um médico da família pode aumentar drasticamente a saúde e qualidade de vida, com atenção direcionada e foco na prevenção.

Os Médicos da Família são aqueles profissionais capacitados para atender o paciente desde o seu nascimento, ou seja, diversas áreas e diferentes faixas etárias. Segundo dados da AMFAC-RJ, os médicos de confiança são capazes de solucionar entre 80% a 85% dos problemas apresentados pelo paciente no dia a dia.

A finalidade dessa especialidade é acompanhar as pessoas por toda a vida, dentro do seu contexto e das suas complexidades. É voltado para o atendimento do paciente e também de todos que o cercam e convivem com ele de maneira recorrente e planejada.

A proposta por trás do atendimento do médico da família é oferecer um acompanhamento de longo prazo para cada configuração familiar, conhecendo suas realidades, necessidades e desafios. Além disso, adapta o trabalho realizado para estreitar a relação médico-paciente, repassando com mais eficiência medidas educativas para o bem-estar do paciente e seus familiares.

Qual a importância de um médico de confiança?

Ter um médico de confiança é um fator de extrema relevância na hora de cuidar da saúde. Pois, quando se tem um médico em que se pode confiar, a tendência é adotar medidas preventivas e seguir o tratamento, ocasionando resultados mais efetivos para o paciente.

O médico de referência vai estimular a pessoa a entender melhor seu próprio corpo e suas limitações, em busca do desenvolvimento de hábitos saudáveis de sono e de outros aspectos que podem afetar a saúde e bem-estar.

As consultas médicas com esse tipo de profissional facilitam o controle e acompanhamento dos possíveis agravos existentes, a fim de evitar excessos de intervenções que podem acarretar em danos à qualidade de vida.

Além disso, conhece o meio familiar do paciente, o que permite a identificação de problemas no convívio familiar, um ponto muito importante no tratamento, visto que situações negativas podem trazer ou potencializar danos para a saúde.

Um médico para chamar de seu

Ter um médico para chamar de seu é fundamental para cuidar da saúde, pois auxilia a desenvolver hábitos mais saudáveis e se manter longe de problemas que podem ser facilmente evitados.

Com atenção direcionada e foco na prevenção, fica fácil perceber os impactos positivos na qualidade de vida e no bem-estar.

Por isso, confira alguns benefícios de ter um Médico da Família.

Capacitação especializada: profissional amplamente capacitado em diversas áreas da medicina, que acompanha o paciente por toda a vida.

profissional amplamente capacitado em diversas áreas da medicina, que acompanha o paciente por toda a vida. Olhar preventivo: diagnósticos preventivos para evitar situações de emergência, com cuidado especializado e personalizado.

diagnósticos preventivos para evitar situações de emergência, com cuidado especializado e personalizado. ● Entendimento do contexto da doença: analisa o contexto familiar e pessoal do paciente, por isso consegue com facilidade entender o contexto da doença.

analisa o contexto familiar e pessoal do paciente, por isso consegue com facilidade entender o contexto da doença. Paciente em primeiro lugar: tem o compromisso de estar disponível para qualquer problema de saúde, de forma online ou física.

tem o compromisso de estar disponível para qualquer problema de saúde, de forma online ou física. Qualidade de vida: consultas personalizadas e feitas com calma, com o objetivo de estabelecer uma relação de confiança e estimular a qualidade de vida.



Com o programa Médico da Família do Dra. Santa Saúde, sempre que o usuário precisar de um atendimento de qualquer natureza, será acompanhado por esse profissional especializado.

Com o médico de família, o usuário realiza primeiro uma consulta virtual. Nela, ele será avaliado pelo médico e, caso necessário, será encaminhado para exames ou para o especialista.

Seu foco está na prevenção de doenças e na promoção da saúde e do bem-estar. Deste modo, reduz os desperdícios e diminui os custos de operação com resoluções mais rápidas, gerando um plano mais acessível e, principalmente, com baixos custos para os usuários.

