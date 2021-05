Oferecer um plano de saúde é essencial para que o colaborador se sinta cuidado e satisfeito com a empresa

Ser um empreendedor vai muito além de desenvolver um produto e focar na melhor maneira de vender, distribuir e produzir. Cuidar do bem-estar dos funcionários faz toda a diferença para quem busca crescer no empreendedorismo. Afinal, trabalhadores motivados são o melhor combustível para uma empresa.

Por isso, é importante dar atenção à saúde dos funcionários. Não apenas oferecendo boas condições e um bom ambiente de trabalho, mas também cuidando para que todos estejam cobertos por um plano de saúde que ofereça as melhores condições de tratamento.

Em um primeiro momento, é natural para o empreendedor pensar que um bom plano de saúde deve custar muito, seja para ele ou para o colaborador. Esse problema, no entanto, não existe mais. Alguns planos de saúde têm oferecido aos empresários boas condições para que ofereçam a melhor opção de atendimento, além de serem acessíveis para os funcionários na coparticipação.

Oferecer boas condições de trabalho e benefícios, como o plano de saúde, auxilia no bem-estar dos colaboradores e na retenção dos talentos recrutados pela empresa.

Conheça as vantagens do Dra. Santa Saúde: inovação e economia para o funcionário e para o empreendedor!

O Dra. Santa Saúde é um desses planos que saem por um preço acessível aos trabalhadores qualidade garantida. Com uma parceria com a Med Health, operadora de seguros inovadora no Brasil, o plano ainda traz toda a tradição de um século de cuidados com a saúde do curitibano da equipe do Hospital Santa Casa de Curitiba.

O plano não se limita apenas ao hospital, é claro. O segurado conta com uma ampla rede credenciada, seja para atendimento ambulatorial ou hospitalar, das mais variadas especialidades clínicas. Além disso, conta com parcerias com diversos laboratórios para realização de exames de diversos tipos.

Outro benefício do plano é que o paciente também pode ser atendido por Médico da Família, resgatando aquele atendimento próximo e cuidadoso. Já imaginou um profissional que procura resolver as queixas logo nas primeiras consultas – ao contrário dos outros planos? Assim, os problemas são resolvidos com agilidade e os custos com operações rápidas são reduzidos. Tudo isso para tornar o plano mais acessível e confortável para os usuários.

O Dra. Santa Saúde oferece o que há de mais moderno em termos de fidelização e plano coletivo de saúde. A tradição centenária do Hospital Santa Casa, somada à tecnologia e a inovação da Med Health, trouxe para os trabalhadores um serviço de qualidade que não pesa no bolso ao final do mês. É vantajoso para todos – para o colaborador e para o empreendedor.

Clique aqui e conheça todas as condições que o plano Dra. Santa Saúde oferece para você.