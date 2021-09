Doenças do coração

Mais de 268 mil pessoas morreram por problemas cardíacos no Brasil, até o final de agosto de 2021.

Doenças no coração são a principal causa de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa enfermidade representa 16% do total de óbitos.

No Brasil, até o final de agosto de 2021, mais de 268 mil pessoas perderam a vida em decorrência de problemas cardíacos, segundo dados do Cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Essas informações reforçam a importância e a necessidade de investir em prevenção e tratamento precoce para combater problemas no coração.

Nesse sentido, além de adotar hábitos saudáveis, é importante realizar consultas e exames de rotina, a fim de prevenir e tratar possíveis doenças e, assim, manter a saúde e a qualidade de vida.

O que favorece o aparecimento de doenças cardíacas?

No geral, o estilo de vida dos brasileiros pode dificultar a adoção dos hábitos necessários para prevenir as principais doenças cardíacas.

A rotina corrida, a conveniência dos fast-foods e a falta de tempo para se dedicar a alguma atividade física, assim como também o consumo exagerado de álcool e os picos diários de estresse, são algumas das situações que dificultam uma vida mais saudável.

Se você se identificou com essa realidade, precisa saber que todos esses pontos favorecem os altos níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue.

E a consequência disso é que, lentamente, o LDL vai se acumulando e formando placas nas veias e artérias do organismo. Ou seja, um perigoso fator de risco para o desenvolvimento de doenças no coração, como o infarto do miocárdio, por exemplo.

Prevenção: quanto mais cedo melhor

Mas calma. Você pode e deve investir na saúde do seu coração. Para tanto, é preciso empenho e mudar seu estilo de vida.

Isso é indispensável para seu bem-estar físico e emocional, para melhorar sua capacidade física, sua disposição, seu desempenho profissional e muitos outros benefícios.

Tudo isso está ligado à boa saúde do seu coração. Sendo assim, é preciso adotar alguns hábitos saudáveis e, quanto mais cedo isso acontecer, melhor.

Confira algumas dicas de hábitos saudáveis para o seu coração.

Boa alimentação

Alimentos gordurosos ajudam na formação de placas de gordura nas artérias e as gorduras trans e saturadas, comuns nos fast-foods e alimentos ultraprocessados, ajudam no desenvolvimento de doença arterial coronariana.

O sal em excesso também é um vilão. Isso porque ele aumenta a pressão arterial e, com isso, o coração precisa intensificar sua força para fazer o sangue circular no corpo.

Mantenha o peso ideal

A obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças no coração e nos vasos sanguíneos.

Geralmente, o excesso de peso está ligado ao colesterol alto, à diabetes e à hipertensão, o que aumenta o risco de infarto.

Não fume e evite locais com fumaça

Os fumantes têm maior probabilidade de sofrer doenças cardiovasculares, uma vez que os produtos químicos presentes no cigarro, como a nicotina, causam o estreitamento das artérias.

Isso ocasiona o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Além disso, o dióxido de carbono da fumaça do cigarro faz com que o organismo trabalhe mais para oxigenar o corpo, favorecendo ataques cardíacos.

Faça exercícios físicos regularmente

A prática de uma atividade física ajuda a controlar o peso e a melhorar a circulação sanguínea e, com isso, reduzir o risco de hipertensão, colesterol alto ou diabetes.

Sendo assim, uma caminhada ou natação, por exemplo, de 30 a 60 minutos por dia, de 2 a 3 vezes por semana, são importantes.

Beba álcool com moderação

Consumir bebida alcoólica em excesso pode causar hipertensão, insuficiência cardíaca, derrame ou infarto. Nesse caso, dê preferência ao vinho tinto porque ele contém resveratrol, que tem poder antioxidante e elimina toxinas do organismo.

Mas é preciso lembrar que cada pessoa deve ser avaliada individualmente e, por isso, é importante consultar um médico e saber a quantidade e o tipo de bebida liberada.

Durma bem e controle o estresse

Quem não dorme bem tem maior probabilidade de desenvolver doenças como a hipertensão, a diabetes, o infarto ou a depressão.

Além disso, é importante controlar o estresse, pois ele pode fazer com que aumente o número de batimentos cardíacos por minuto, o que deixa as veias mais duras, diminuindo o fluxo de sangue.

Principais doenças cardiovasculares

Em uma sociedade que cresce a cada ano, como a brasileira, o cuidado com a saúde do coração e, consequentemente, a visita regular ao médico cardiologista são fundamentais para garantir bem-estar e uma vida mais longa.

Sendo assim, é importante realizar exames de rotina e, assim, proceder com o tratamento adequado, no caso da identificação de algum problema no coração.

Sintomas comuns das doenças do coração

As doenças cardiovasculares têm algumas causas e sintomas semelhantes. Por isso, é fundamental prestar atenção aos sinais que o corpo emite e, quando for o caso, procurar ajuda médica.

Sintomas mais comuns:

Dores no peito;

Cansaço excessivo sem motivo aparente;

Mal súbito;

Inchaço nas pernas;

Palpitações ou taquicardia;

Enjoo ou perda de apetite;

Falta de ar em repouso ou em atividade;

Suor frio;

Tosse seca e persistente;

Tonturas ou desmaios.

Como saber se estou infartando?

Embora existam alguns sinais clássicos, muitas pessoas não apresentam sintomas quando estão infartando. 56% dos pacientes que sofrem um infarto e são diabéticos ou idosos são também assintomáticos.

Mas entre os sintomas mais comuns estão: dor no peito prolongada (como um aperto), sensação de morte iminente, acompanhada ou não de sudorese, palidez, agitação, enjoo ou vômito, falta de ar, arritmia, entre outros sinais.

Nesses casos, é importante saber que, quanto mais tempo o paciente leva para procurar ajuda, mais músculo e células morrem. Isso porque, o infarto é basicamente uma necrose no músculo do coração.

Assistência médica de referência

