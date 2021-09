A prática de exercícios físicos aumentou nos últimos anos e com ela surge a necessidade de se atentar aos cuidados com a saúde.

Se você é o tipo de pessoa que só vai ao médico quando se sente mal, está na hora de rever essa mentalidade. Principalmente se estiver considerando iniciar ou já tiver começado a praticar exercícios físicos.

O Google fez um estudo para entender a relação do brasileiro com os esportes e o comportamento relacionado com a prática de atividades físicas, com 2 mil brasileiros entre 24 e 26 de novembro de 2020. Segundo a pesquisa, 39% declararam ter começado a praticar algum esporte novo no período.

Os benefícios adquiridos com a prática de atividades físicas regulares garantem a qualidade de vida. Entre as vantagens para a saúde está a redução do risco de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e depressão. Além disso, melhora a disposição e ajuda a regular o sono e a alimentação.

Leia também: Como saber se estou infartando?

Cuidados com a saúde na prática de exercícios físicos

Os benefícios adquiridos com a prática regular de atividade física garantem aos atletas e amadores qualidade de vida. Porém, antes de iniciar a prática de esportes, é fundamental realizar um check-up.

Uma avaliação médica, para quem já pratica ou vai iniciar atividades físicas, tem o objetivo de verificar a saúde cardiovascular e as condições físicas e musculares da pessoa, para que possa receber indicações e prescrições adequadas de atividades. Assim, pode seguir uma rotina de exercícios de acordo com seus objetivos — seja aumentar o condicionamento físico, emagrecer ou fortalecer o corpo.

Os testes recomendados são o eletrocardiograma, hemograma completo, glicemia de jejum, ureia e creatinina, lipidograma completo, ácido úrico, hepatograma, exame de urina e fezes. Estes testes também variam de acordo com a idade, histórico e outros fatores.

Conheça as vantagens do Dra. Santa Saúde: possui parcerias com clínicas e laboratórios para atendimentos e exames diversos.

Por isso, é de extrema importância que o médico entenda qual o objetivo do paciente, para que possa acompanhar de maneira efetiva a rotina de treinos.

Sinais de alerta para os atletas e como agir de forma preventiva

Durante a prática de exercícios físicos é necessário se atentar a qualquer sinal que indique a necessidade de rever a rotina de exercícios.

As atividades esportivas com objetivo de saúde e qualidade de vida devem proporcionar bem-estar. Ou seja, no caso de qualquer sintoma, é hora de procurar o médico para avaliar o que deve ser feito para que a prática de exercício seja mantida e continue gerando benefícios à saúde.

Para isso, é importante contar com boas clínicas e hospitais, com médicos especialistas, focados em proporcionar diagnósticos precisos e de qualidade.

O Dra. Santa Saúde é o plano de saúde oferecido pelo Hospital Santa Casa de Curitiba, em parceria com a operadora MedHealth, e possui foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde e do bem-estar.

Com uma visão integral da saúde e uma rede de hospitais e clínicas parceiras, os procedimentos focam em cuidar das pessoas e não apenas das doenças. Seus tratamentos são completos e buscam acelerar a recuperação do paciente, diminuindo os custos operacionais e de tempo.

Clique aqui e conheça os benefícios que o plano Dra. Santa Saúde oferece!