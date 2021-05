Um colaborador protegido e amparado tem menos ausências e mais produtividade no trabalho.

Não é novidade para os empreendedores de sucesso que a melhor maneira de garantir a saúde dos colaboradores é a prevenção. Para isso, um bom plano de saúde é fundamental. Os planos mais acessíveis, no entanto, nem sempre oferecem a melhor cobertura, o que obriga o trabalhador a se afastar de suas obrigações por mais tempo – uma desvantagem para todos.

O caminho ideal para o empreendedor é encontrar um plano de saúde que ofereça assistência imediata ao funcionário, além de garantir um programa de prevenção para o colaborador e sua família. Isso porque um trabalhador que tem a saúde pessoal e da sua família bem cuidada garante além de um bom desempenho produtivo, confiança na empresa.

Conheça as vantagens do Dra. Santa Saúde: inovação e economia para o funcionário e para o empreendedor!

A lógica é simples: trabalhadores que cuidam da prevenção da saúde correm menos risco de adoecer e desfalcar o processo produtivo da empresa, além de trabalharem mais satisfeitos sabendo que não apenas a sua saúde, mas a de sua família, está em boas mãos. Por isso, um plano de saúde acessível é tão importante.

E oferecer um atendimento de saúde que garanta serviços imediatos pode parecer caro e inacessível, mas não é. O Dra. Santa Saúde oferece uma ampla variedade de redes credenciadas para que o atendimento seja agilizado e sem desperdícios. Isso, somado à tradição centenária do Hospital Santa Casa de Curitiba.

Com o Dra. Santa Saúde, o trabalhador conta com um médico da família que cuida especialmente da sua família, resgatando a tradição e o cuidado de médicos que acompanham as gerações. Isso traz segurança e conforto para o paciente, além de favorecer o atendimento rápido e agilizado.

Telemedicina

Outra vantagem é a possibilidade de consultas online. A telemedicina chegou para ficar e tem facilitado a vida de muita gente que não tem tempo para perder em salas de espera e deslocamento até o médico. O Dra. Santa Saúde é um plano de saúde que, em parceria com a inovadora operadora de seguros Med Health, oferece um serviço online e presencial focado em segurança, conforto e rapidez.

Com o Dra. Santa Saúde, o atendimento virtual acontece, primeiramente, através de uma consulta por telefone, onde o paciente passa por uma triagem. Logo depois, a consulta ocorre por vídeo chamada, da maneira que for melhor para o paciente. Seguindo a tradição do médico da família, o especialista responsável deve conhecer e entender as queixas do paciente, focando em prevenção e tratamentos eficazes.

O Dra. Santa Saúde oferece o que há de mais moderno em consultas e atendimento hospitalar focado na prevenção. Sem pesar na folha salarial, é vantajoso para o empreendedor e para o funcionário, já que os serviços eficientes e seguros garantem o bem-estar dos segurados.

Clique aqui e conheça todas as condições que o plano Dra. Santa Saúde oferece para você.