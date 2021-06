Carro de colecionador vai ajudar na ampliação do mais antigo hospital do Paraná.

Nem é preciso ser apaixonado por carros ou um colecionador assíduo para se imaginar pegando a estrada dentro de um Ford Maverick 1974. As cenas, que parecem dignas dos filmes dos anos 80 ou daquelas páginas de fotógrafo retrô no Instagram, podem se tornar reais para quem participar da rifa virtual Anjo da Sorte. A iniciativa é realizada pelo Hospital Santa Casa uma unidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Curitiba e tem como objetivo arrecadar recursos para reforma e melhorias na infraestrutura e adquirir insumos e equipamentos para o novo prédio de atendimento ambulatorial SUS que será aberto na Praça Tiradentes, na região central da capital.

O maior hospital filantrópico do Estado e também uma instituição de referência em 24 especialidades médicas de média e alta complexidade tem uma Meta Ambiciosa para a promoção: alcançar um total de 2 milhões de reais arrecadados com a rifa.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19, o volume de atendimentos aumentou significativamente. Só na Santa Casa de Curitiba, foram mais de 31 mil atendimentos no Pronto Atendimento do hospital e mais de 2 mil vidas salvas da Covid-19 até agora.

Para o provedor da Irmandade, Dom Antonio Carlos Altieri, a intenção é sensibilizar a comunidade regional para a importância de colaborar com esse momento tão difícil que toda a sociedade mundial está enfrentando. “Por isso chamamos a campanha de Anjo da Sorte, para dar a oportunidade de os cidadãos vivenciarem esse papel, que hoje está sendo vivido principalmente pelos profissionais da área da saúde. Participar da promoção é uma forma de contribuir com esses anjos que salvam vidas e com essa instituição secular que está tão empenhada no combate à essa e a tantas outras doenças”, enfatiza Dom Altieri.

Intenção da campanha é sensibilizar a comunidade a assumir o papel de anjo e contribuir com a ampliação do hospital.

PRÊMIOS

Além do Ford Maverick 1974 avaliado em R$ 70 mil, os participantes da rifa também concorrem a uma Scooter Elétrica zero quilômetro, uma Smart TV de 60 polegadas e dois conjuntos de joias. A rifa pode ser adquirida diretamente no site anjodasorte.com.br e cada cupom custa R$50,00.

A rifa é totalmente online e autorizada pela SECAP/ME.

O sorteio acontece no dia 7 de agosto pela Loteria Federal.

FORD MAVERICK

Veículo raro e de invejar qualquer colecionador, o Ford Maverick 1974 amarelo está diretamente ligado à história da montadora no Brasil. O modelo começou a ser fabricado no dia 19 de junho de 1973 na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Após 45 anos do lançamento oficial no país, o esportivo é considerado um dos modelos mais emblemáticos da indústria nacional.

Conheça a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba

A Santa Casa de Curitiba é um complexo Hospitalar pertencente a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Fundada em 1880, foi o primeiro hospital de Curitiba e berço do ensino da medicina no Estado do Paraná. Consolidou-se como um grande centro de referência para diversas especialidades médicas em média e alta complexidade.

Na Santa Casa, todos os detalhes de cada serviço e unidade são pensados para proporcionar apoio e tratamento humanizado aos pacientes e familiares.

