Benefícios da Telemedicina

O teleatendimento pode ser utilizado para consultas, diagnósticos, orientação em cirurgias e consultoria, entre outros procedimentos.

Antes da pandemia do novo coronavírus, pouco se ouvia falar em telemedicina. Mas com a necessidade do isolamento social, uma acelerada transformação digital aconteceu, inclusive no campo da medicina.

Com isso, a forma como cuidamos da nossa saúde também mudou e, assim, o que antes era difícil de imaginar, como fazer uma consulta sem sair de casa, hoje é realidade.

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), a telemedicina é definida como o exercício da profissão mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e promoção da saúde.

O teleatendimento veio para ficar

Embora tenha sido impulsionada pela pandemia, a telemedicina veio para ficar. Afinal, a conexão entre a tecnologia e a saúde não é nenhuma novidade.

Desde os anos 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já falava sobre o impacto da tecnologia na assistência.

Dessa forma, o teleatendimento médico é uma consequência desse processo, acelerado e aprovado em caráter de emergência em virtude da crise sanitária.

Através das plataformas online, o médico pode realizar teleconsultas, exames, receitar medicamentos, fornecer laudos e atestados, dar diagnósticos, fazer o monitoramento, tratamento de doenças e outras atividades.

Como a telemedicina acontece

O serviço de atendimento médico a distância pode ser realizado por diferentes ferramentas, como WhatsApp, aplicativos que permitem reuniões online e plataformas especializadas em telemedicina.

Assim, de onde estiver, o paciente consegue ter acesso ao atendimento mais rápido e dinâmico. É o que acontece com os assistidos do plano Dra. Santa Saúde.

Nesse caso, o paciente entra em contato com o canal de atendimento do plano e passa por uma triagem, assim como acontece em um hospital. Depois, é identificado se o paciente precisa ser encaminhado para atendimento presencial ou se ele pode ser direcionado para uma teleconsulta.

Sendo possível executar o atendimento através da telemedicina, o paciente poderá agendar sua consulta, com horário marcado, de acordo com sua comodidade.

Na teleconsulta, o paciente irá relatar suas queixas e o médico analisará todas as informações repassadas. A partir disso, o profissional poderá solicitar o envio da foto de um exame ou que ele meça um sinal vital, por exemplo.

Com base em todas as informações, assim como nas consultas presenciais, o médico poderá definir o tratamento, enviar receitas para o paciente (por e-mail ou para o celular), laudo ou atestado.

Benefícios da Telemedicina

As tecnologias, cada vez mais presentes em nosso cotidiano, facilitam muitas tarefas e processos do nosso dia.

Com a telemedicina não é diferente. Por isso, as teleconsultas apresentam várias vantagens:

Praticidade: muitas idas ao consultório são para atendimentos ou exames que poderiam ser feitos, sem qualquer prejuízo, através de uma câmera, de forma prática, sem precisar se locomover.

Otimização de tempo: com o atendimento online é possível utilizar o tempo de espera nas recepções dos consultórios ou hospitais, por exemplo, para realizar outras tarefas do dia a dia.

Economia: com o teleatendimento, o paciente consegue economizar os custos com transporte, por exemplo. Além disso, a clínica reduz os custos com manutenção de estrutura.