Os absorventes usados atualmente levam 500 anos para se decompor e poucos países o reciclam

Você sabia que existem calcinhas absorventes que podem substituir os tradicionais absorventes descartáveis? Estima-se que cada brasileira joga no lixo, por ano, cerca de 3 kg de absorventes. Se o cálculo for aplicado em todo o período fértil – dos 13 aos 50 anos –, são mais de 110 kg. E o pior de tudo é que os absorventes não são reciclados no país. Cada absorvente (e correlatos como fraldas geriátricas e para bebês) leva, em média, 500 anos para se decompor totalmente.

Por isso, alternativas para substituir os absorventes são comemoradas. A primeira calcinha menstrual que se tem notícia é a norte-americana THINKX. Hoje já há diversas marcas europeias – como Cocoro (espanhola) e Wuka (inglesa). No Brasil, algumas são a Herself, Pantys, Korui e mais recentemente a gigante Hope, que resolveu aderir a esta forma eficiente de preservar o meio ambiente. E de economizar também (por que não?). Calcula-se que, usando a calcinha absorvente, a economia pode chegar a R$ 300 por ano.

Como funciona?

As calcinhas menstruais, logicamente, possuem mais camadas do que as tradicionais. Na maior parte das marcas, ela tem três camadas: a primeira (que fica em contato com a pele) em algodão, a segunda que possui o “absorvente” e a terceira que é impermeável.

Os fabricantes brasileiros informam que é possível ficar com a calcinha o dia todo. Mas, vai depender muito do fluxo – se é leve ou intenso. Em alguns casos de fluxo intenso, a troca deve ser feita a cada três horas. Eles também garantem que as calcinhas duram até 50 lavagens ou em torno de dois anos. Outra característica é que elas não abafam e não causam cheiros desagradáveis.

Porém, há alguns cuidados a se tomar, como não usar amaciante, alvejante, ferro de passar e nem secadora (centrifugar para secar mais rápido é permitido), sob o risco de danificar os tecidos. Também é indicado lavar em até 12 horas após o uso.

Nova linha

A Hope, marca brasileira que completa 55 anos em 2021, lançou a sua linha de lingerie específica para o período menstrual, é a calcinha Flow (fluxo em inglês). Nos tamanhos PP ao EG – dependendo do modelo –, ela está disponível em duas cores: bege e preto.

São três versões: modelo biquíni com renda no cós (indicado para fluxo moderado), bodyshort (fluxo intenso) e calcinha de cintura alta, indicada para uso noturno.

As calcinhas possuem de cinco a seis camadas. A primeira é de algodão e a última de tecido impermeável. A camada interior na verdade pode apresentar de três a quatro camadas antimicrobianas, ultra absorvente e biodegradável, dependendo da indicação do fluxo.

Elas também absorvem outros fluidos vaginais e até suor. Além disso, por serem mais finas do que um absorvente descartável, as lingeries prometem maior liberdade.

