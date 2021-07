Buscar qualificação é fundamental para transformar a carreira, independentemente do nível de ensino.

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Por isso, buscar qualificação pode ser uma saída estratégica para começar uma carreira ou, ainda, fazer uma transição de emprego simplificada e efetiva. Para qualquer uma dessas opções, os cursos técnicos profissionais do Senac podem ser a resposta que você procurava.



A instituição oferece cursos nas áreas de saúde, gastronomia, comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo. E proporciona aprendizado que preza pela “mão na massa”, incentivando que o aluno desenvolva “habilidades técnicas, comportamentais e socioemocionais, garantindo o ingresso no mercado de trabalho”, conta Denyze Lorenzon Ruckl, Diretora de Educação e Tecnologia do Senac Paraná.

Além disso, o Senac busca oferecer facilidades para aqueles que decidem ingressar na modalidade de ensino dentro da instituição. Quer conhecer todos esses diferenciais? Separamos vários motivos para você começar um curso técnico no Senac agora mesmo. Confira.

1. Alto índice de empregabilidade

A qualidade dos cursos técnicos profissionalizantes do Senac proporciona alto índice de empregabilidade.Isso acontece porque a formação é focada em aprendizados práticos e segue o Modelo Pedagógico do Senac, que garante princípios educacionais, modelo curricular, referenciais de avaliação e a consolidação de boas práticas pedagógicas durante todo o curso.

2. Reconhecimento da marca

Muitos alunos relatam que o certificado do Senac tem valor na hora da contratação. Além da formação de qualidade, “os profissionais que optam por essa formação têm a oportunidade de experienciar cargas expressivas de estágio supervisionado, passando pelas melhores empresas e conquistando ainda mais vivência e prática em sua formação” afirma Denyze.

3. Referência na área de Saúde

Quando se fala em Saúde, o Senac Paraná é considerado uma referência. Não é à toa, nos últimos 5 anos, mais de 3 mil profissionais de saúde passaram por estágios supervisionados, conheceram o ambiente profissional de grandes hospitais e UTIs do estado e saíram da instituição qualificados para o mercado de trabalho, como garante a Diretora de Educação e Tecnologia do Senac Paraná.

4. Benefícios

Além de ser uma referência na qualidade do ensino, o Senac também oferece benefícios como:

– desconto de 20% na mensalidade para pagamentos em dia;

– 30% de desconto em uma mensalidade com a indicação de um amigo;

– chip de internet para facilitar a acessibilidade e os estudos.

5. Flexibilidade

Com a pandemia ocasionada pelo Covid-19, aulas presenciais precisaram ser transferidas para o ambiente online. O Senac foi referência nesse processo, garantindo que mais de 62,5 mil alunos continuassem sua jornada de ensino a distância. Hoje, inúmeros cursos técnicos profissionalizantes estão disponíveis tanto no formato presencial, quanto no EaD, garantindo segurança e flexibilidade na hora de escolher o modelo que se adequa às suas necessidades.



Gostou? Então, acesse a programação completa dos cursos técnicos profissionalizantes e se inscreva agora mesmo! E para continuar por dentro de todas as novidades do Senac Paraná, acompanhe nossas redes sociais: Instagram e Facebook.