Saiba os benefícios de se matricular nos cursos em modalidade EaD da instituição

O isolamento social, ocasionado pela pandemia de Covid-19, transformou o ensino, fortalecendo principalmente a modalidade a distância (EaD). E o que antes era uma tendência em processo de consolidação, hoje conta com milhares de adeptos. Tudo isso porque o ensino a distância facilita o estudo e dá autonomia para que a pessoa assista às aulas de qualquer lugar e hora do dia.



O Senac, pioneiro na implantação dessa modalidade no Brasil, não ficou para trás. Segundo Liza Patrícia de Souza, coordenadora de educação a distância do Senac Paraná, a modalidade teve mais de 100% de crescimento quando comparada à 2019, atendendo 62,5 mil alunos.



Mas você conhece os cursos EaD que o Senac oferece e quais as vantagens de começar um curso técnico ou até mesmo uma graduação a distância?

Separamos essas e outras informações que vão te ajudar a conhecer a modalidade e podem te convencer de que o futuro da educação acontece a distância. Confira.

Ensino a distância no Senac

O Senac conta com mais de 70 anos de atuação em educação presencial e é considerada uma instituição pioneira no ensino a distância. Isso porque sua primeira experiência nessa modalidade aconteceu em 1947, com uma parceria entre a Universidade Ar e o Sesc, em que se ministravam cursos através do rádio.



De lá pra cá, muita coisa mudou, é claro. Mas a vontade de transmitir conhecimentos e difundir a educação seguiu a mesma. Por isso, em 2013, a instituição lançou o portal Senac EaD. Por meio dele, é possível ter acesso a cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão a distância e que atendem todo o Brasil.



Outros diferenciais do EaD no Senac são “a oferta diversificada de níveis de ensino e um amplo portfólio alinhado ao Modelo Pedagógico Senac, que tem por foco a formação de um profissional completo com competências técnicas e habilidades socioemocionais“, garante Liza.



Além disso, é possível destacar também a variedade de cursos ofertados dentro da modalidade. O EaD proporciona graduação, cursos técnicos e até mesmo os livres, disponíveis dentro da Web TV da plataforma. Com temas como: gastronomia, beleza e gestão, esses cursos são produzidos no Paraná e passam por uma grande rotatividade, variando de mês a mês.

Vantagens do EaD

O ensino EaD também possui “mensalidades mais atrativas, flexibilidade de horários e de localização, o que dá mais autonomia ao aluno com a mesma qualidade dos cursos presenciais”, afirma a coordenadora de educação a distância do Senac Paraná.



Além disso, é importante ressaltar que todos os cursos do portal Senac EaD são pensados para funcionar no universo online, sendo planejados, executados e concebidos para atender as exigências dessa modalidade de ensino.



Então, acesse a programação completa dos cursos do Senac EaD e se inscreva agora mesmo! E para continuar por dentro de todas as novidades do Senac Paraná, acompanhe nossas redes sociais: Instagram e Facebook.