Inscreva-se no vestibular de inverno e transforme a sua carreira.

Você sabia que é possível fazer graduação no Senac? Sim, é isso mesmo! Desde 2018, a Faculdade Senac Paraná está operando com excelência na Educação Superior.

Diante dessa novidade, podem surgir inúmeras dúvidas. Por isso, separamos informações importantes que vão te ajudar a entender melhor como a graduação funciona dentro do Senac. Acompanhe!

Faculdade Senac

A Faculdade Senac se destaca por proporcionar o desenvolvimento de “habilidades técnicas, comportamentais e socioemocionais”, como conta Denyze Lorenzon Ruckl, diretora de Educação e Tecnologia do Senac Paraná.

Essa metodologia, aliada a aulas ministradas por docentes renomados e infraestrutura de ponta, garante a qualidade do ensino, formando profissionais integrais e bem preparados para o mercado de trabalho.

Cursos disponíveis

Cursos presenciais da Faculdade Senac estão disponíveis em Curitiba e Maringá. Hoje, são ofertados:

Tecnologia em Gastronomia (em Curitiba, sede Centro, e em Maringá)

Capacita o aluno para a gestão em gastronomia. O ajudando a compreender métodos e procedimentos de planejamento, organização e gestão de empreendimentos e eventos, além de criar cardápios e fichas técnicas de produções culinárias nacionais e internacionais de forma inovadora.

Tecnologia em Processos Gerenciais (em Curitiba, sede Portão, e em Maringá)

Capacita o aluno para melhorar os processos gerenciais dentro de organizações, garantindo uma visão sistêmica do ambiente organizacional e habilitando o profissional a gerir processos estratégicos, táticos e operacionais.

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em Curitiba, sede Portão e em Maringá)

Capacita o aluno para administrar e planejar recursos em ambientes informatizados, garantindo a capacidade de instalar, configurar sistemas e gerenciar atividades de controle e monitoramento de redes de comunicação de dados na administração pública ou iniciativa privada.

Ampliação de cursos

Para 2021, além dos cursos já citados, existe um projeto de ampliação de cursos.

Na área de Tecnologia da Informação:

– Sistemas para Internet;

– Redes de Computadores e Banco de Dados.

Na área de Gestão:

Gestão Comercial;

Gestão de Recursos Humanos;

Logística;

Marketing.

Essa ampliação de portfólio está acontecendo gradualmente. Por isso, vale a pena confirmar se o polo de seu interesse já possui os novos cursos para ingresso em 2021.

Vestibular

Para ingressar nos cursos, os interessados podem:

– fazer o vestibular (presencial ou on-line);

– se inscrever através do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos cinco anos;

– pedir transferência para o Senac;

– iniciar uma segunda graduação sem a necessidade do vestibular.

A prova pode ser agendada pelo site e realizada de acordo com a disponibilidade do candidato. Se inscreva.

Existem inúmeros benefícios para quem decide fazer a Faculdade Senac. Dentre eles:

Benefícios

desconto de 50% na primeira parcela para matrículas antecipadas (realizadas 30 dias antes do início das aulas);

desconto de 30% em uma mensalidade com a indicação de um amigo;

desconto de 20% na mensalidade para pagamentos em dia;

Pós-Graduação

Além de todos os benefícios já citados, a Faculdade Senac conta também com cursos de Pós-Graduação na área de Gastronomia. São eles:

Chef de Cuisine Nacional e Internacional;

Chef Pâtissier & Boulanger.

Ambos possuem como diferencial uma estrutura de cozinhas pedagógicas, laboratórios de panificação, alimentos e bebidas.

Não deixe de se inscrever para o vestibular da Faculdade Senac. O início das aulas é no dia 26 de julho. E para continuar por dentro de todas as novidades do Senac Paraná, acompanhe nossas redes sociais: Instagram e Facebook.