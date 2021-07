Conheça os benefícios que o Senac oferece para a sociedade

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) tem como objetivo ampliar o acesso à educação. Por isso, oferece vagas de cursos profissionalizantes presenciais, formação inicial e continuada em formato a distância, e promove ações para regiões que ainda não possuem uma sede do Senac. Para que você conheça melhor esse projeto, separamos algumas informações relevantes. Acompanhe!



O Projeto Senac Gratuidade

A iniciativa foi firmada em 2008, entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC e o Senac. E a partir de 2014, a instituição passou a investir mais de 50% de sua Receita Líquida nesse projeto de educação inclusiva. Hoje esse valor ultrapassa os 65% de investimento.

O objetivo é garantir o acesso de pessoas, cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos, a cursos profissionalizantes presenciais e cursos de formação inicial e continuada a distância.

Dessa forma, “a instituição oferece a oportunidade de conquistar uma profissão e o ingresso no mercado de trabalho”, garante Denyze Lorenzon Ruckl, Diretora de Educação e Tecnologia do Senac Paraná.

Inscrição para cursos profissionalizantes presenciais

A inscrição no Programa Senac de Gratuidade proporciona o acesso a cursos profissionalizantes presenciais e acontece em duas etapas:

1. Formulário e separação de documentos pessoais. E como cada curso pede uma documentação diferente, por isso, é preciso ficar atento às exigências.

2. Efetivação da matrícula: que acontece com o comparecimento do candidato, em data e horário previamente combinados, ao Senac.

Vale ressaltar que todos os documentos exigidos devem ser apresentados e a falta de um ou mais pode acarretar no cancelamento da matrícula.

Inscrição para cursos a distância

Existe também a oportunidade de fazer cursos de formação inicial e continuada em formato de ensino a distância através do projeto. Para se cadastrar, escolha as aulas desejadas, preencha o formulário de matrícula e selecione o interesse no Programa Senac de Gratuidade.

Depois disso, basta confirmar o “aceite eletrônico”, que garante a responsabilidade direta sobre as informações preenchidas no formulário e esperar o processamento da matrícula.

Unidades Móveis

As Unidades Móveis também fazem parte do PSG. Através da parceria com prefeituras de 399 municípios que ainda não possuem uma sede do Senac, a instituição oferece cursos livres e capacitações para a população. A unidade fica, em média, três meses em cada cidade, e garante de forma gratuita mais acesso à educação de qualidade.

Você já conhecia o projeto? Para mais informações acesse o nosso site ou vá até o Senac mais próximo!