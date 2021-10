Senai Paraná renova seus processos educacionais com cursos voltados à Indústria 4.0

A chamada Indústria do Futuro já é uma realizada. Muita robótica, inteligência artificial e internet das coisas já faz parte do dia a dia dos profissionais que trabalham no setor. Manter-se atualizado frente às mudanças que caminham com cada vez mais velocidade tornou-se fundamental. Para os novos profissionais que desejam fazer parte deste mundo, que é serviço essencial, uma formação técnica profissional alinhada aos anseios e necessidades reais do setor é fundamental.

Neste sentido, sendo uma instituição referência em formação Técnico no Estado, o Senai Paraná renovou os seus processos educacionais, aproximando ainda mais a tecnologia utilizada pelas indústrias, conhecidas hoje como Indústrias 4.0, com a prática em sala de aula e a preparação dos alunos para o mercado.

Nos últimos 40 meses, o Senai Paraná já registrou mais de 377 mil alunos matriculados e os egressos da instituição apresentam alta empregabilidade. Seis em cada 10 alunos conquistaram uma nova colocação no mercado de trabalho em até seis meses após a conclusão do curso, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e executada pela Paraná Pesquisas em 2019. A alta empregabilidade e qualidade dos profissionais preparados pelo Senai Paraná acontecem, entre outros motivos, porque a instituição está sempre atenta às mudanças e às tendências do setor. Por isso, o Senai do Futuro já é uma realidade. Em 2021, com a renovação dos seus professos educacionais, a instituição trouxe a visão holística para dentro da sua metodologia de ensino, entregando soluções precisas e sem fronteiras, transformando alunos em profissionais altamente capacitados, proativos, com olhar crítico e com grande potencial analítico para desempenharem as suas funções impulsionando a constante evolução exigida pelas indústrias e pelo mercado global.

A mudança na prática de ensino do Senai Paraná conta com um novo portfólio de serviços customizável, com telas interativas e realidade virtual aumentada. Além disso, a instituição também passa a entregar cursos personalizados nas três modalidades de ensino: presenciais, híbridos ou 100% on-line, cursos autoinstrucionais e cursos técnicos com entradas flexíveis, possibilitando que o aluno comece a estudar a qualquer tempo e complete a grade curricular por meio da equivalência, a partir da formação complementar oferecida pelos cursos rápidos.

Tudo isso reforça a missão educacional do Senai Paraná em formar os melhores profissionais que indústrias de todos os tipos, portes e setores produtivos podem ter.

Matrículas Abertas:

O Senai Paraná está com matrículas abertas para Cursos Técnicos presenciais ou semipresenciais nas suas 32 unidades distribuídas pelo Paraná.

São cursos em áreas como Biotecnologia, Cibersistemas para Automação, Desenvolvimento de Sistemas (Bilíngue) – Tech It, Desenvolvimento de Sistemas 4.0, Internet das Coisas – IoT, Programação de Jogos Digitais, Sistemas de Energia Renovável, entre outros. Não há limite de idade e o pré-requisito é que o estudante esteja cursando ou já tenha terminado o Ensino Médio.

Todas as opções ofertadas podem ser encontradas no site www.senaidofuturo.com.br. Para dúvidas e matrículas, os interessados também podem entrar em contato com o Alô Indústria por meio do telefone 0800 648 0088 ou pelo whatsapp, também disponível para todas as pessoas interessadas em realizar matrícula nos cursos ofertados pelo Senai Paraná.