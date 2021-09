Senai Paraná renova seus processos educacionais e passa a oferecer um novo portfólio de serviços customizável e com plataforma de educação corporativa personalizável

A Indústria 4.0, com seus processos tecnológicos cada vez mais avançados, reinventando a forma de produção e os modelos de negócios no Brasil e no mundo, com muita inteligência artificial, internet das coisas, robótica e computação em nuvem, já é uma realidade. Atento a esse cenário e ao seu compromisso com a indústria e com a educação profissional de qualidade, o Senai Paraná renovou o seu modelo de educação e ensino, mantendo-se como referência no segmento de formação técnica para as indústrias instaladas no estado.

A mudança conta com um novo portfólio de serviços customizável e disponível para todo o estado, com plataforma de educação corporativa personalizável, laboratórios móveis, telas interativas e realidade virtual aumentada. Além disso, a instituição também passa a entregar cursos personalizados nas três modalidades de ensino: presenciais, híbridos ou 100% on-line, cursos autoinstrucionais e cursos técnicos com entradas flexíveis, possibilitando que o aluno comece a estudar a qualquer tempo e complete a grade curricular por meio da equivalência, a partir da formação complementar oferecida pelos cursos rápidos.

Trazendo a visão holística para dentro da sua metodologia de ensino, que vai além da capacitação técnica, a mudança está atrelada à constante busca pela excelência na formação profissional, com processo metodológico inovador, soluções educacionais precisas e sem fronteiras entre os alunos, a sala de aula e as indústrias, possibilitando ao Senai Paraná continuar entregando para o mercado profissionais altamente capacitados, proativos, com olhar crítico e com grande potencial analítico para desempenharem as suas funções impulsionando a constante evolução exigida pelas indústrias.

“É assim que o Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, colabora para o desenvolvimento da indústria paranaense e segue firme na missão de servi-la com proximidade, dedicação, planejamento e ações eficientes”, finaliza o Presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.

Nos últimos 40 meses, de 2018 até o primeiro semestre de 2021, o Senai Paraná conta com mais de 377 mil alunos matriculados. Em 2019, uma pesquisa encomendada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e executada pela Paraná Pesquisas, demonstrou que os egressos do Senai no Paraná têm alta empregabilidade, com seis em cada 10 alunos conquistando, em menos de seis meses, uma nova colocação no mercado de trabalho após a conclusão do curso.

WorldSkills International: Senai Paraná é referência para o segmento técnico na área de Manufatura Integrada

Aluno durante treinamento para WorldSkills. | Foto: Gelson Bampi / Sistema FIEP

Eleito como instituição referência para o segmento técnico na área de Manufatura Integrada, por possuir instalações, máquinas e equipamentos de ponta, além de equipe técnica profissional altamente qualificada para o setor, o Senai Paraná foi escolhido como sede nacional para a semifinal da WorldSkills International (WSI) na ocupação de Manufatura Integrada, que acontece de 27/09 a 02/10 em Curitiba.

A unidade CIC do Senai Paraná já foi sede nacional de várias ocupações desta importante Olimpíada do Conhecimento em anos anteriores e, de todas as 56 ocupações da WorldSkills, essa é a que mais exige máquinas, equipamentos e laboratórios para a competição. “Fomos escolhidos para sediar esta semifinal justamente por atendermos todos os requisitos exigidos para a modalidade como, máquinas para programação de controle numérico por computador (CNC), máquinas convencionais como torno e fresadora, laboratório de solda, dobradeira, guilhotina, impressora 3D, entre outras”, explica Marcos Pires, delegado técnico do Senai Paraná para a WorldSkills e que irá atuar como júri presidente nesta competição.

Para a semifinal em Manufatura Integrada, as equipes, compostas por três competidores cada, irão desenvolver um protótipo de um projeto, previamente determinado, comandado por controle remoto para executar desafios de carga em pista com obstáculos e rampas. O projeto vencedor será levado ao mundial de 2022, na China.

Baseada em sistemas de robôs, uso de esteiras transportadoras automáticas e controles numéricos por máquinas, a Manufatura Integrada é a união de várias tecnologias que tem por objetivo automatizar e facilitar a administração dos setores produtivos com total eficiência, pensando no melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados, baixo custo de fabricação e em menor tempo de execução das atividades, evidenciando a realidade da indústria.

A semifinal da Seletiva WorldSkills International para Manufatura Integrada vai selecionar as duas melhores equipes profissionais que irão disputar, em março de 2022, também no Senai CIC, em Curitiba, a vaga para representar o Brasil nesta ocupação durante a WorldSkills International (WSI), prevista para acontecer em outubro de 2022 em Shangai, na China.

Senai Paraná tem 25 medalhistas de Ouro na disputa para o mundial de 2022 na China

Referência no segmento de formação técnica para as indústrias instaladas no estado, o Senai Paraná tem 25 medalhistas de Ouro integrantes do seleto grupo de brasileiros listados entre os melhores profissionais técnicos do Brasil em áreas como Mecatrônica, Arte Digital 3D para Game, Robótica Móvel, Computação em Nuvem, Gestão de Sistemas de Redes TI, TI Solução de Software, Eletrônica, Web Designer, Aplicativos para Celular, Tecnologia da Moda, Tecnologia Automotiva, Tecnologia em Laboratório Químico, Tecnologia da Água, Cyber Security, entre outras.

Durante a WorldSkills os competidores realizam atividades do dia a dia das profissões dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade da indústria. Para isso, os estudantes precisam aliar dedicação, prática e determinação para vencerem e passarem pelas etapas estaduais e nacionais de educação profissional de seus países e competirem na fase mundial.

A WorldSkills International (WSI) é a maior competição de educação profissional do mundo, também conhecida como Olimpíadas do Conhecimento, reunindo os melhores alunos profissionais técnicos de mais de 60 países. Com desafios em 52 modalidades diferentes, o evento, que acontece a cada dois anos, tem como objetivo promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos estudantes de ensino técnico, aprimorando habilidades e competência, além de auxiliar na conquista das melhores colocações no mercado da indústria brasileira e internacional. Em 2022, a WorldSkills International (WSI) vai acontecer na cidade de Shangai, na China. Para saber mais sobre a participação do Senai Paraná na WorldSkills International acesse www.senaipr.org.br/worldskills.

Matrículas Abertas para Cursos Técnicos no Senai Paraná:

Tendo como missão educacional formar os melhores profissionais que a indústria pode ter, o Senai Paraná, acompanhando as transformações que acontecem diariamente em indústrias de todos os tipos, portes e setores produtivos, está com matrículas abertas para 6 mil vagas em cursos técnicos presenciais ou semipresenciais nas suas 32 unidades distribuídas pelo Paraná.

São cursos em áreas como Biotecnologia, Cibersistemas para Automação, Desenvolvimento de Sistemas (Bilíngue) – Tech It, Desenvolvimento de Sistemas 4.0, Internet das Coisas – IoT, Programação de Jogos Digitais, Sistemas de Energia Renovável, entre outros. Não há limite de idade e o pré-requisito é que o estudante esteja cursando ou já tenha terminado o Ensino Médio.

Todas as opções ofertadas podem ser encontradas no site www.senaidofuturo.com.br. Para dúvidas e matrículas, os interessados também podem entrar em contato com o Alô Indústria pelo telefone 0800 648 0088 ou pelo whatsapp, disponível para esclarecer dúvidas tanto das indústrias quanto das pessoas interessadas.