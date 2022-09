Pesquisa feita pelo Observatório Nacional da Indústria aponta que setor industrial vai demandar mais de 480 mil novos profissional que buscam aperfeiçoamento e qualificação até 2025

Para quem busca entrar no mercado de trabalho ou se reinventar profissionalmente, a formação continuada apresenta-se como uma escolha assertiva. Para os jovens, que estão em busca do primeiro emprego, os cursos de qualificação profissional muitas vezes são utilizados como uma estratégia para iniciar um projeto de vida, abrindo portas para iniciar a carreira em uma empresa já consolidada e reconhecida pelo mercado. Já para os mais maduros, que sentem a necessidade de uma nova formação até como uma alternativa para se reinventar profissionalmente, iniciar um curso de curta duração, para qualificação ou aperfeiçoamento profissional, também pode ser escolhas seguras e com boas chances de sucesso.

Disponível para todas as pessoas que já concluíram ou estão concluindo a Educação Básica, os cursos rápidos ou de curta duração, como também são conhecidos, estão divididos em Qualificação ou Aperfeiçoamento Profissional. O primeiro é ideal para quem quer aprender novas habilidades ou iniciar uma carreira rapidamente. Já o segundo, é a melhor escolha para quem deseja ampliar conhecimentos, dominar novas técnicas e evoluir na profissão.

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, o Paraná precisará qualificar nos próximos dois anos e meio 833,5 mil pessoas em ocupações industriais, sendo 487.119 exclusivamente em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. Realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, o estudo identifica demandas futuras por mão de obra e orientar a formação profissional de base industrial no país.

Entre as áreas com maior demanda por formação estão: Metalmecânica; Logística e Transporte; Alimentos e Bebidas; Construção; Têxtil e Vestuário; Tecnologia da Informação; Automotiva; Madeira e Móveis; Eletroeletrônica; além das ocupações transversais, aquelas que permitem ao profissional atuar em diferentes áreas, como técnico em Segurança do Trabalho, técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento e profissionais da Metrologia, por exemplo.

Alunos em aula no Senai – Foto: Sistema Fiep

São estudos como estes, que apontam as necessidades das indústrias, com uma visão voltada para o futuro do trabalho, que o Senai toma como referência para orientar a sua entrega de formação profissional para o mercado. São mais de 350 cursos de curta duração, todos relacionados às demandas industriais, com opções nas modalidades presencial, semipresencial e Educação à Distância, disponíveis em 40 unidades estrategicamente posicionadas em diversas regiões no estado.

Em termos de reconhecimento e empregabilidade, a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelou que em cada dez alunos formados pela instituição, sete estão empregados. Em 2020, uma pesquisa encomendada pelo Sistema Fiep à FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e executada pela Paraná Pesquisas revelou que 62% dos alunos matriculados no Senai Paraná consegue um emprego em até 6 meses. Além disso, têm 50% mais chances de trabalho com carteira assinada e as oportunidades de promoção também são maiores: 34%. Afinal, além de ser referência em formação profissional para a indústria, a instituição é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina.

A lista completa de oportunidades você também encontra no site: senaidofuturo.com.br.