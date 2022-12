Saiba mais sobre o Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente

Cada vez mais as indústrias se norteiam em função da sustentabilidade, buscando minimizar os impactos das suas atividades no meio ambiente. Esse cenário levou à criação do Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, que tem como objetivo disponibilizar soluções integradas para apoiar o desenvolvimento sustentável aliado à competitividade.

Nossa equipe é composta por pesquisadores altamente qualificados e com ampla experiência em gestão de projetos de desenvolvimento em inovação. Fazem parte da equipe doutores, mestres e profissionais técnicos especializados, aptos a atender as necessidades da indústria. Os serviços prestados são voltados às seguintes temáticas: Resíduos; Efluentes; Atmosféricos; Passivos; Águas; Fertilizantes e calcários.

Um dos projetos em andamento é o monitoramento da qualidade da água de rios e reservatórios da Copel Geração e Transmissão – GET. O estudo começou a ser executado em 2019 e abrange 16 usinas de geração da empresa, com término previsto para 2024. O trabalho desenvolvido tem extrema importância para o meio ambiente, pois a qualidade dos recursos hídricos influencia diretamente em toda a fauna e flora presente no entorno dos rios e reservatórios.

“A Copel GET está comprometida com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o monitoramento da qualidade da água dos rios e reservatórios está diretamente relacionada aos objetivos do ODS 3, que tem relação com bem-estar e saúde, ODS 6 relacionada a água potável e saneamento e também com a ODS 15, ligada a vida terrestre. Neste contexto a parceria tem ajudado a alcançar os resultados para que sejam atingidas estas metas“, afirmou o Engenheiro Ambiental da Copel e gestor do contrato com o instituto, Ronaldo Collatusso.

O diferencial deste projeto está relacionado a execução total e integrada de serviços. Além de serem utilizados para geração de energia, alguns reservatórios também são utilizados para abastecimento

público de água potável. Por meio do monitoramento, a qualidade da água dos rios e reservatórios é garantida e contribui para monitorar e assegurar a qualidade da água de abastecimento público e segurança na operação das usinas geradores de energia elétrica.

“Durante o monitoramento, um dos objetivos é buscar possíveis desvios de parâmetros, possíveis problemas e sugerir intervenções. O instituto possui uma considerável estrutura física, equipamentos e equipe multidisciplinar para a realização do projeto”, explica Maurício Jober da Silva, pesquisador do Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química do Senai Paraná.

Instituto tecnológico

Para o projeto foi necessário realizar a aquisição de equipamentos de medição específicos, principalmente devido a profundidade de alguns reservatórios que podem chegar a mais de 100 metros de profundidade. Além desses equipamentos, também foi adquirido um barco para coleta em rios e reservatórios e a realização de capacitações e treinamentos específicos, como navegação de barcos, trabalho em altura e espaço confinado. A equipe envolvida na execução do projeto é de aproximadamente 50 pessoas. Conheça mais sobre o Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente.