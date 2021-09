Trabalhadores e empresários do comércio de bens, serviços e turismo podem fazer o cartão gratuitamente em uma das unidades do Sesc PR.

Atividades culturais e sociais, lazer, esportes, saúde e educação. Esses são alguns dos benefícios que o Sesc PR tem para oferecer para quem tem o Cartão Cliente Sesc.

Trabalhadores e empresários do comércio de bens, serviços e turismo podem solicitar o cartão gratuitamente, assim como seus dependentes, e usufruir de todas as atividades e serviços ofertados pelo Sesc PR.

O público em geral também pode fazer o cartão e utilizar todos os benefícios da instituição, no entanto, precisa pagar uma taxa de R$ 10,00.

O valor dessa taxa está sujeito a alteração e será isento no caso de utilização do cartão virtual. Além disso, o Sesc PR não trabalha com taxas de manutenção do Cartão, como mensalidades e/ou anuidades.

Motivos para fazer o Cartão Cliente Sesc

São muitas as vantagens para quem faz o Cartão Cliente Sesc. Abaixo, listamos seis motivos

1 – Participação em eventos culturais:

A programação cultural do Sesc vai além do entretenimento. Ela difunde costumes e talentos, além de possibilitar o diálogo em torno de uma variedade de apresentações artísticas.

Literatura, cinema, música e artes cênicas são as linguagens utilizadas para fazer a cultura circular por todo o país.

Quem tem o Cartão Cliente Sesc pode ainda desfrutar de cursos, oficinas e palestras, por meio das quais a instituição incentiva e também abre espaço para novos talentos.

2 – Hospedagens com custos acessíveis em todo o país:

Quem tem o cartão também tem a possibilidade de viajar por todo o país e se hospedar em uma das unidades do Sesc, com preços exclusivos.

Além disso, é possível desfrutar de passeios e excursões com descontos e condições especiais. Para saber mais informações, é só acessar o site e escolher seu próximo destino.

3 – Serviços de saúde:

O Sesc oferece assistência odontológica e outros serviços de saúde. Além disso, através do serviço de nutrição, desenvolve projetos de educação para a saúde, com o objetivo de prevenir enfermidades.

Descubra tudo o que o Sesc PR tem para oferecer.

4 – Cursos e atividades educativas:

Quem tem o Cartão Cliente Sesc dispõe de uma rede de escolas, cursos e outras atividades educativas com preços acessíveis, inclusive para os dependentes.

5 – Atividades esportivas, academia e atividades de lazer:

Quem tem o cartão, assim como seus dependentes, pode participar de campeonatos, praticar atividades físicas, usufruir das piscinas e quadras de esportes com um preço acessível (quando for alguma atividade paga).

6 – Alimentação balanceada:

Os restaurantes do Sesc oferecem, diariamente, alimentação balanceada e muito saborosa, com um preço acessível para quem tem o cartão e seus dependentes.

Como fazer o Cartão Cliente Sesc

Quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo pode solicitar o cartão gratuitamente em uma das unidades do Sesc PR (veja como).

No caso de empresas, também é possível solicitar uma visita do Sesc PR.

As pessoas que não atuam no ramo ou não são dependentes do trabalhador titular também podem fazer o Cartão Cliente Sesc, mediante pagamento da taxa.

Renovação

O cadastro do cliente tem validade de 24 meses. Ele é pessoal e intransferível. Após esse período, é preciso procurar uma unidade Sesc para a renovação.

Documentos necessários

Trabalhadores, empresas, público em geral e dependentes podem acessar o site do Sesc PR para conferir a documentação necessária para cadastrar o Cartão Cliente Sesc.

Conheça todas as atividades que o Sesc PR oferece para quem tem o Cartão Cliente Sesc.