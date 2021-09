Com a solidariedade como valor fundamental, a instituição gerencia vários projetos que merecem seu apoio.

Os serviços sociais de assistência representam uma das bandeiras mais bonitas do Sesc Paraná. A instituição é conhecida nacionalmente por desenvolver ações comunitárias que beneficiam vários grupos em situação de vulnerabilidade social.

Com o apoio de doações e trabalho voluntário, o Sesc oferece uma logística solidária que estende a mão às pessoas que passam por dificuldades como frio, fome e falta de material escolar.

Você já conhece alguma dessas ações? Confira agora os principais projetos em andamento ou finalizados recentemente:

Arrecadação de alimentos e produtos de limpeza

Uma das maiores dores que podem afetar uma família é a situação desesperadora de não ter itens básicos em casa, como produtos de higiene pessoal e comida. Para ajudar quem passa por essa situação, o Sesc organiza o Programa Mesa Brasil, uma iniciativa contra a fome e o desperdício no país.

A campanha acontece em nível nacional e arrecada alimentos da cesta básica, álcool em gel, luvas, máscaras e materiais de limpeza. Todas as doações são distribuídas entre instituições e ONGs cadastradas.

Até abril de 2020, os produtos eram recebidos somente em unidades definidas pelo Sesc. No entanto, a pandemia de Covid-19 colocou muitos brasileiros em uma situação financeira delicada. Para se adequar às necessidades do momento, a campanha ampliou seus esforços e criou uma nova abordagem.

Agora, além das doações nos pontos de coleta listados no site, também são realizadas as chamadas Blitz do Bem, estruturas de drive-thru montadas em mais de 30 cidades, onde equipes estão a postos para recolher os itens solicitados.

As próximas edições da Blitz estão agendadas para os dias 11 de setembro, 13 de novembro e 4 e 11 de dezembro. Essas últimas duas datas serão um plantão especial de Natal, para garantir uma ceia mais digna a quem tanto precisa.

Doação de material escolar

A Campanha Sesc de Material Escolar existe desde 2019 e foi criada em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Paraná (Anoreg-PR).

A arrecadação acontece sempre no começo do ano e tem o objetivo de possibilitar que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade possam ir à escola com materiais de estudo novinhos e completos.

Na edição de 2021, que aconteceu de 18 de janeiro a 16 de abril, foram mais de 220 mil itens arrecadados.

Os objetos são agrupados em kits com mochila, caderno, estojo, lápis, giz de cera, canetinhas, borracha, cola e canetas. Neste ano, os conjuntos foram entregues a 35.334 alunos em todo o estado. Livros literários infantojuvenis também foram doados aos estudantes.

Campanha do Brinquedo

A Campanha do Brinquedo acontece sempre no último trimestre do ano, para proporcionar um sorriso a crianças de até 12 anos de idade na época do Natal.

A ação solidária conta com a ajuda de vários parceiros além do Sesc e Senac Paraná, incluindo RPC TV, Instituto GRPCOM, Fecomércio PR, Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do estado, sindicatos, empresas e o apoio logístico do Exército Brasileiro.

Os brinquedos para doação podem ser usados ou novos, desde que estejam bem conservados e possam fazer uma criança muito feliz.

Campanha do Agasalho

Com o mote “Onde há calor, há mais vida”, a Campanha do Agasalho é uma das iniciativas sociais mais tradicionais do estado. A ideia é instigar a solidariedade dos paranaenses para garantir saúde e conforto a quem não tem roupas quentinhas para atravessar o período de temperaturas mais baixas.

A arrecadação envolve roupas, sapatos e cobertores. Os itens podem ser novos ou usados, desde que em boas condições.

Atualmente, o projeto é uma parceria entre Sesc Paraná, RPC e Instituto GRPCOM. Assim como acontece na Campanha do Brinquedo, também há muito apoio de empresas, sindicatos, entidades e do Exército para concretizar a distribuição das doações.

Na edição de 2020, auge da pandemia de coronavírus no país e no mundo, a Campanha do Agasalho bateu recorde. Foram mais de um milhão de peças entregues a mais 160 mil pessoas por intermédio de 564 instituições parceiras em todo o estado.

Neste ano, a arrecadação encerrou no dia 28 de agosto. Os números finais serão divulgados em breve.

