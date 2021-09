O evento, que neste ano tem como tema “Literatura: porque outro mundo é possível”, acontecerá de 28 de setembro a 1º de outubro.

No período de 28 de setembro a 1º de outubro, o Sesc PR realiza a 40ª edição de sua Semana Literária & XIX Feira do Livro da Editora UFPR, com o tema “Literatura: porque outro mundo é possível”.

Esse que é um dos maiores eventos literários simultâneos do Brasil acontece de forma gratuita, com transmissão pelo canal do Sesc PR no YouTube.

Em quatro décadas de história, a semana cresceu e passou de uma simples festa de livros, realizada em cinco cidades paranaenses, para um grande evento literário, realizado simultaneamente em Curitiba e outras 23 cidades do estado.

Porque outro mundo é possível

Neste ano, a Semana Literária Sesc PR traz como tema um assunto que muitos autores já trataram em suas obras ao longo dos anos.

A temática “Literatura: porque outro mundo é possível” irá inspirar toda programação do evento, trazendo à tona a importância da literatura para uma saúde mental saudável, especialmente em tempos de pandemia.

Nesse sentido, a 40ª edição da Semana Literária destaca o sentimento de afeto que a literatura proporciona, assim como também a empatia do autor ao se colocar no lugar do leitor quando escreve.

Observa-se o desejo de redefinir a importância da literatura em nossas vidas e o seu papel curativo das angústias, pesadelos e inquietações provocados pelas questões da atualidade.

Afinal, é para os livros que recorremos quando desejamos escapar da realidade ou buscar energia e ideias.

Conheça a programação cultural do Sesc PR.

Programação

Nos quatro dias de evento, a programação envolverá diversas ações, como debates, mesas-redondas, espaços de conversas, oficinas e narrações literárias, apresentações musicais, entre outras atividades.

Neste ano, a Semana Literária Sesc PR traz como convidados Martha Medeiros, Rita Kohl, Emanuela Siqueira, Luís Pellanda, Sidarta Ribeiro, Luiz Oliveira, Marta López Vilar, Isabel Jasinski, Marcos Brogna, Guilherme Gontijo Flores, entre outros.

A programação completa da 40ª Semana Literária Sesc PR e XIX Feira do Livro está disponível para acesso e compartilhamento no endereço www.sescpr.com.br/semanaliteraria.

XIX Feira do Livro da Editora UFPR

A Semana Literária do Sesc PR é realizada em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que promove em paralelo a XIX Feira do Livro da Editora UFPR.

A feira reúne livrarias e distribuidoras de livros sediadas no Paraná, que vendem as obras de forma online ou em suas lojas físicas.

Os expositores que optarem pela venda digital, devem possuir e-commerce para comércio de livros.

Quatro décadas de literatura

Como bem expressou Ignácio de Loyola Brandão, em uma crônica publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 2012, todos os anos, vários autores percorrem o Paraná para um encontro direto com o público.

Assim, em todos os dias de evento, o público tem a oportunidade de estar perto dos autores para conversas, participar de noites de autógrafos, de reflexões e debates em torno da literatura.

Nesses 40 anos de evento, a Semana Literária já homenageou algumas personalidades, como Euclides da Cunha, Antonio Candido, Dalton Trevisan, Rubens Fonseca, Manoel de Barros e o escritor paranaense Domingos Pellegrini.

Ao longo das edições, o Sesc PR se propôs a discutir a relação da literatura com o jornalismo, a tecnologia, o cotidiano, a sociedade, além de refletir sobre onde o leitor se encontra, a leitura como resistência, a poesia e a cidade e como se reinventar constantemente. Acompanhe a programação da 40ª Semana Literária Sesc PR e XIX Feira do Livro