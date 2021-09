Mais do que simples passeios, a entidade quer oferecer trocas culturais e oportunidade de conexão entre as pessoas.

Uma viagem vai muito além de um simples passeio longe de casa ou, do lado do país ou cidade, do fomento à atividade econômica. Por definição, o turismo é uma oportunidade de se conectar com outras pessoas e com o mundo em que se vive, construindo uma experiência de respeito ao meio ambiente, enriquecimento da bagagem cultural e, principalmente, um caminho para transformar sua relação consigo mesmo.

O turismo social proposto pelo Sesc Paraná é uma opção para resgatar esses valores nas suas folgas. Mantendo seu compromisso de proporcionar à população uma série de atividades voltadas ao bem-estar, a entidade abre portas para um lazer ecológico e inclusivo.

Entre tantos valores, as viagens viabilizadas pela equipe e pela estrutura da instituição rompem com a ideia de que tirar férias é uma exclusividade de quem dispõe de muito dinheiro para investir.

Com roteiros para o povo paranaense desde a década de 1950, quando organizou uma excursão de Curitiba a Caiobá, o Sesc hoje conta com várias opções de turismo social que proporcionam uma jornada de tranquilidade, relaxamento e diversão para toda a família.

Viagens baratas no Paraná

A estrela do Turismo Social no estado é, sem dúvidas, o Hotel Sesc Caiobá, localizado em uma das praias mais famosas do Litoral paranaense.

A estrutura do complexo hoteleiro fica de frente para o mar e tem 137 apartamentos disponíveis para reservas o ano todo.

Entre as comodidades oferecidas aos hóspedes, estão:

piscinas

quadras de esportes

sala de cinema

brinquedoteca

parquinho para as crianças

salão de jogos

café

dois restaurantes

capela

espaço para eventos de até 600 convidados

serviço exclusivo para locação de bicicletas

A qualidade do hotel empolga e encanta todos os viajantes que passam por ali. Não à toa, o espaço ganhou vários reconhecimentos nos últimos anos.

Em 2020, o Centro de Turismo e Lazer foi escolhido pelos usuários do TripAdvisor, um dos sites de avaliação de hospedagens mais respeitados do planeta, como um dos melhores lugares para ficar durante as férias em todo o mundo.

No mesmo ano, o Ministério do Turismo atribuiu o selo Turismo Responsável ao complexo, como um ambiente seguro e autor de boas práticas de segurança durante a pandemia.

Depois de alguns meses de portas fechadas logo após o início da pandemia, o hotel voltou a receber o público em agosto de 2020, com todas as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde. De lá para cá, foram 8.572 hóspedes no ano passado e 3.728 do início de 2021 até o momento.

Clique aqui e garanta sua reserva em um apartamento no Sesc Caiobá

Outros passeios turísticos no Paraná

Embora o Centro de Turismo e Lazer de Caiobá seja a atividade mais conhecida pelo grande público, a agenda de passeios firmada nos princípios do Turismo Social que o Sesc oferece é grande.

A instituição é parceira de vários serviços de transporte, guias profissionais e alimentação em diversos estados brasileiros. Com isso, consegue oferecer inúmeras atividades com preço acessível e formas de pagamento facilitadas. Os passeios estão abertos tanto para os associados, que são trabalhadores do comércio e seus dependentes, quanto para o público em geral.

Clique aqui e faça o seu Cartão Cliente Sesc

Entre as viagens organizadas, estão excursões para todas as faixas etárias e os famosos bate-e-volta, com duração de um dia. Toda a atmosfera é construída em um clima solidário, de muita amizade, troca, contato com a natureza e respeito à cultura local. Existem grupos exclusivos para viajantes idosos e outros com estrutura e atendimento adaptados para pessoas com deficiência.

O fluxo de deslocamentos é intenso. No ano passado, foram 98 atividades turísticas desenvolvidas com 2.411 pessoas. Em 2021, até agora, foram 40 tipos diferentes de excursão com 537 participantes.

Então, aproveite você também. Planeje suas próximas férias com o Turismo Social do Sesc Paraná. Clique aqui e confira a programação completa de viagens.