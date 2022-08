Programas legais podem sair de graça!

O cashback chegou à área de Segurança e Saúde para as indústrias

As Normas Regulamentadoras (NRs) foram criadas a partir de 1978, como dispositivos legais sobre a segurança e saúde do trabalho. Obrigatórias para empresas públicas e privadas, objetivam assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores em segmentos específicos. No entanto, desde quando surgiram, muita coisa mudou. Por isso, a partir de 2019, começaram a ser revisadas e em 03 de janeiro de 2022 as mudanças entraram em vigor. Entre elas, está a nova redação da Norma Regulamentadora 01 (NR-01), que trouxe grandes mudanças nas diretrizes de gestão de riscos ocupacionais.

Do PPRA para o PGR

Com a nova NR-01, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da NR-09 deixou de valer, para dar lugar ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que passa a contemplar os cinco riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Para atender a essas novas demandas, o PGR terá como entrega básica o Inventário de Riscos e o Plano de Ação, que se antes eram apenas uma formalidade, agora passam a ser uma ferramenta de gestão em segurança do trabalho ativa e periódica dos riscos ocupacionais.

“Esse novo regramento do programa de gerenciamento de riscos demanda uma gestão permanente das ações e muda o conceito anterior de análise de riscos”, explica Robson Gravena, gerente executivo de Segurança e Saúde do Sesi Paraná. “E o Sesi, como principal prestador de serviços em SST da indústria, precisava adequar seus processos, que tiveram grande impacto com a mudança na lei”, conta. Atualmente, os programas do Sesi atendem mais de 200 mil trabalhadores de quase quatro mil indústrias do estado.

Robson Gravena, gerente executivo de Segurança e Saúde do Sistema Fiep | Foto: Gelson Bampi

As novidades já estão aí

As mudanças mais significativas apontam para a presença de uma rede de prestadores de serviços homologados no padrão de qualidade do Sesi em todo o estado. Porém, os serviços prestados serão validados, monitorados e com a gestão operacionalizada por uma equipe própria. “O SESI volta a assumir a responsabilidade técnica sobre os serviços com equipe própria, resgatando esta tradição de garantia de qualidade na área de SST”, destaca.

Além de assumir a responsabilidade técnica com equipe própria, também resgata a interface direta com os clientes por meio das secretarias médicas instaladas nas 30 unidades de referência do Sesi Paraná distribuídas em todas as regiões do estado, locais onde são feitas as consultas e exames. “Na essência, as atividades que estavam terceirizadas, estão sendo retomadas por equipes próprias para garantir maior qualidade no padrão de atendimento às indústrias”, reforça.

Onde não houver unidade, o Sistema Fiep fará um grande investimento na implementação de 30 unidades móveis de saúde ocupacional digitalizadas e sete unidades móveis de raio-x, que juntas, darão mais mobilidade, agilidade e acesso a exames para todos os municípios do estado.

As unidades móveis de Segurança e Saúde de Sesi Paraná são equipadas para garantir o melhor atendimento aos colaboradores das indústrias. | Foto: Gelson Bampi

O Sesi Paraná, que tem 76 anos de atuação em segurança e saúde do trabalho, oferta a criação do PGR para as indústrias, com Plano de Ação, além do Inventário de Riscos, ferramentas que auxiliam na estratégia de gestão dos riscos ocupacionais, sugerindo adequações com medidas preventivas e dando suporte à tomada de decisão da empresa.

Programas legais podem sair de graça!

Entre as novidades, está o Retorno Garantido Sesi – Cashback de Programas Legais, que funciona da seguinte maneira: a partir da contratação do obrigatório Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ou PGR e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), a indústria ganha até 115% do valor investido em créditos.

“Nosso objetivo é que com esse benefício, indústrias de todos os portes estejam em dia com as questões legais, para que tenham ativos para destinar a temas que possam colaborar com seu desenvolvimento”, afirma Robson Gravena. “E isso, com serviços que levam a chancela do Sesi Paraná, que tem mais de 75 anos de experiência e qualidade.”

Durante a vigência do contrato do PGR ou PGR e PCMSO com o Sesi Paraná, a indústria reverte o valor da compra em créditos, que podem ser utilizamos com os seguintes programas: Análises Ergonômicas do Trabalho (AET); Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT); Laudos de Insalubridade e Periculosidade; Avaliações Quantitativas de Agentes Ambientais; e laudo para adequação à NR-12 (respeito à segurança do trabalho de máquinas e equipamentos).

As indústrias associadas aos sindicatos ​filiados à Fiep têm 115% do valor investido revertido em cashback, enquanto as demais indústrias, 100%​. “Dependendo do serviço escolhido para a utilização do cashback, é possível conseguir isenção total do serviço”, aponta Gravena. “É uma oportunidade de fazer mais pela indústria, por meio do que é obrigatório.”

Quer saber mais? Acesso o site do Sesi – Segurança e Saúde.

Caso queira solicitar uma proposta para a sua indústria, entre em contato pelo telefone ou whatsapp: 0800 648 0088.