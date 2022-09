Alunos desenvolvem soft skills e habilidades técnicas voltadas ao pensamento computacional

Mais do que estimular o aprendizado envolvendo diversas áreas do conhecimento, a Robótica Educacional trabalha nos alunos valores e habilidades socioemocionais essenciais para que possam crescer e se desenvolver enquanto pessoas, além de prepará-los para os próximos desafios da vida envolvendo o mundo do trabalho.

Por meio da aplicação da metodologia STEAM, que integra conhecimentos nas áreas de Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, os alunos, organizados em equipes, contam com o apoio de técnicos e mentores para construir robôs que devem ser programados para enfrentar os desafios em uma arena de competições.

Júlio Nestor Martins, professor da Disciplina de Oficinas Tecnológicas, do Colégio Sesi Rio Negro, explica que a partir das Oficinas Tecnológicas os alunos iniciam os primeiros contatos com a programação, manifestando interesse pelo tema. “A partir das aulas curriculares nas Oficinas Tecnológicas os alunos têm seu primeiro contato com a lógica de programação, criando um maior interesse pela área. Os alunos que mais se destacam e demonstram maior afinidade com a área são convidados a formar uma equipe e participar das competições de robótica”, explica.

O SESI é o operador oficial dos Torneios de Robótica do Brasil, promovidos pela organização norte-americana FIRST

Com objetivo despertar o interesse de estudantes do Ensino Fundamental e Médio em áreas como matemática, ciências, tecnologia e engenharia, engajando a formação de novos líderes e inventores, os Torneios de Robótica dos quais os alunos dos Colégios Sesi participam, fazem parte de um programa criado pela organização norte-americana sem fins lucrativos FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) e que tem o Serviço Social da Indústria (SESI) como operador oficial das competições no Brasil.

“Este é um programa internacional de robótica que estimula e desafia os estudantes a buscarem soluções para problemas da sociedade moderna. Além disso, os alunos desenvolvem diversas habilidades comportamentais como trabalho em equipe e liderança, criam seus projetos de inovação, constroem robôs e aprendem sobre programação, de forma divertida e na prática”, explica Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro, Gerente de Educação e Negócios do Sistema Fiep.

Porta de entrada na robótica, a First Lego League (FLL), desafia estudantes de 9 a 16 anos a projetar, construir e programar robôs com peças da LEGO para cumprir várias missões pré-definidas na mesa de competições. Já a outra categoria, conhecida como First Tech Challenge (FTC) é voltada para estudantes com idade entre 14 e 18 anos, que devem projetar, construir, programar e pilotar robôs de até 19kg utilizando tecnologia Android e uma variedade de níveis de programação baseada em Java e Blocks.

Além dessas competições, a Robótica Educacional do Sesi conta ainda com o Campeonato F1 in Schools, projeto internacional realizado pela própria Fórmula 1, com objetivo de estimular jovens estudantes, entre 9 e 19 anos, a projetar, modelar e testar um protótipo de carro de Fórmula 1 para competir em pistas de miniatura. Impulsionados por cilindros de dióxido de carbono, os carros podem chegar a 80 km/h em menos de um segundo.

Colégios Sesi na Região Metropolitana de Curitiba estão com matrículas abertas

Para conhecer de perto as atividades envolvendo a Robótica Educacional e saber como essa iniciativa pode despertar vocações para o futuro das profissões, faça uma visita nas unidades dos Colégios Sesi da Indústria localizados na Região Metropolitana de Curitiba, conforme contatos abaixo.

Rio Negro – Colégio Sesi da Indústria

(47) 3641-6425 | Rua José Eduardo Henning, 50 – Estação Nova

Pinhais – Colégio Sesi da Indústria

(41) 3551-2000 | (41) 98705-4387

Rua Quinze de Outubro, 1207, Centro

São José dos Pinhais – Escola Sesi de Referência da Indústria

(41) 2104-6851 | Av. Rui Barbosa, 5881 – Afonso Pena