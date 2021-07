O Sinam é a opção ideal para quem quer garantir um atendimento médico de alta qualidade sem pagar mensalidades

Os sistemas de saúde são conhecidos pelos brasileiros desde a criação do SUS em 1988, garantido acesso gratuito à saúde para toda a população. Contudo, apesar de sua extensão logística e custos assegurados pelo Estado, o SUS tem dificuldade de dar vazão ao atendimento de milhares de pessoas. O resultado? Filas enormes ou demora para conseguir horários em consultas especializadas.

O Sinam é um sistema de saúde que respeita a relação médico/paciente, valorizando os profissionais de saúde,

levando pacientes que pagarão diretamente pelos serviços prestados, sem intermediários.

Por que escolher o Sinam?

Todos os 1.400 médicos vigentes no Sinam são sócios da Associação Médica do Paraná (AMP), ou seja, possuem qualificação reconhecida e comprovada na sua área de atuação.

Além disso, o principal benefício é a ausência de mensalidade. Como o pagamento é feito diretamente ao profissional, o paciente só desembolsa o necessário para aquela consulta, exame ou procedimento. Usuários Sinam ainda garantem valores mais acessíveis e tabelados. E a única taxa cobrada é a de manutenção anual, no valor de R$ 150, para manter o cadastro do titular ativo no Sistema, independentemente do número de dependetes.

Outro ponto importante é que não há carência e nem condicionante de idade ou doenças preexistentes. Como não é um plano de saúde, a faixa etária não altera o preço e é possível, inclusive, adicionar pais ou sogros acima dos 60 anos, filhos menores de 21 anos e cônjuge como dependentes.

Como se cadastrar no Sinam?

Basta acessar o site do Sinam ou baixar o aplicativo para Android e iOS e preencher os dados. Em instantes o usuário receberá seu número de matrícula e estará habilitado para marcar consultas e agendar exames. Também é possível ir até a sede do Sinam e, com um atendimento rápido, já sair de lá com a carteirinha.