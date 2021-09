Novas práticas voltadas para o cuidado individual com a saúde garantem dias mais tranquilos.

Não é preciso refletir muito para concluir que levar uma vida saudável é a porta de entrada para a felicidade. Afinal, nada melhor do que se sentir bem e disposto para trabalhar, cuidar da família, conviver com os amigos e correr atrás dos próprios sonhos, não é verdade?

Agora uma pesquisa comprovou o que já sentimos no dia a dia: é muito mais difícil ser feliz sem saúde, e vice-versa.

Um estudo publicado na revista científica norte-americana Psychological Science analisou o comportamento de 155 adultos ao longo de 3 meses, e atestou que os participantes que tinham uma rotina mais ativa, praticando esportes e cuidando do próprio corpo, conviviam com uma sensação de bem-estar mais frequente e ficavam menos doentes.

As conclusões dos pesquisadores vão de encontro com um termo que já vem se fortalecendo há alguns anos: o autocuidado.

O conceito, que ganhou força nas redes sociais na última década, relaciona a alegria plena com a atenção que damos à saúde física, mental e emocional.

Para algumas pessoas, a tarefa de se cuidar pode parecer uma missão impossível com tantos compromissos e obrigações diárias. Pensando nisso, preparamos uma lista com algumas medidas de autocuidado que são baratas e não consomem muito tempo.

Confira:

Beber água

A hidratação é um hábito que pode ser cultivado com alguma disciplina. O esforço vale a pena e os benefícios para o corpo são enormes. Beber água regularmente melhora o funcionamento dos rins, estômago e sistema cardiovascular, além de deixar a pele e os cabelos muito mais bonitos.

A saúde emocional também pode melhorar. Uma pesquisa conduzida pela empresa americana OnePoll e divulgada no ano passado demonstrou que quem ingere pelo menos 6 copos de líquido por dia se torna mais otimista e ativo.

Pratique exercícios físicos

É verdade que nem todos são entusiastas da prática do exercício. No entanto, movimentar o corpo pode ser um hábito mais econômico e menos doloroso do que parece.

Se tiver oportunidade, explore diferentes atividades físicas que vão além do óbvio até encontrar algo prazeroso, que signifique mais do que uma obrigação para você.

Caso você seja do time que já tentou o popular treino de musculação na academia e não se encontrou, vale experimentar opções coletivas e divertidas, como praticar futebol ou vôlei na companhia dos amigos, por exemplo.

Se o orçamento ou o tempo livre estiverem apertados, incorpore pequenas mudanças na rotina. Subir mais escadas e caminhar ou pedalar até o trabalho já ajuda muito.

Durma bem

Uma boa noite de sono ajuda na disposição, melhora a memória e contribui até mesmo para a prevenção de doenças cardíacas. É fundamental fazer o possível para descansar pelo menos 7 horas por noite, com o máximo de silêncio e escuridão possível. Assim, a qualidade das horas dormidas é ainda maior.

Vá ao médico regularmente

Com o preço salgado dos planos de saúde e a demora para conseguir uma consulta com especialistas no SUS, muita gente acaba adiando as idas ao médico.

No entanto, é fundamental fazer check-ups frequentes, manter os exames em dia e conversar com um profissional assim que perceber qualquer sintoma fora do comum.

