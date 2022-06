Geralmente, o desconforto da azia é aliviado com mudanças de hábitos no dia a dia. Mesmo assim, é importante ir ao médico.

Sabe aquela sensação desconfortável de queimação no estômago que começa na parte de trás do peito e reflete na garganta? Esse é um problema comum no dia a dia de muitas pessoas e, por isso, algumas vezes ignorado. Sim, estamos falando de azia.

Se esse é o seu caso, é muito importante não esperar os sintomas piorarem para procurar ajuda de um médico especialista, pois o mal estar pode refletir a presença de uma situação mais grave.

Este conteúdo é para te orientar sobre o que você deve fazer para lidar com esse problema e cuidar da sua saúde gastrointestinal.

Por que algumas pessoas sentem azia?

A azia é uma sensação desconfortável de queimação e dor (leve ou forte) que a pessoa sente na região do esôfago, no peito, atrás do osso esterno.

Geralmente, o problema é causado por refluxo do ácido gástrico (responsável pela digestão dos alimentos) ou por alguns fatores de risco, como consumo de cigarro, de comida gordurosa, excesso de peso e oscilações hormonais na gravidez, por exemplo.

Os sintomas de azia podem ser esporádicos ou frequentes, influenciando na qualidade de vida da pessoa e podendo, inclusive, significar a presença de um problema mais grave, como doença do esôfago ou refluxo gastroesofágico (DRGE).

Principais causas da azia

Em boa parte dos casos, a culpa do desconforto que você sente com a azia é do excesso de comida em suas refeições ou da ingestão de alimentos muito gordurosos.

Além disso, várias outras situações são consideradas fatores de risco:

Obesidade;

Tabagismo;

Uso de álcool;

Gravidez;

Estresse;

Alguns medicamentos;

Hérnia de hiato;

Hábitos de vida.

Como reconhecer os sintomas da azia?

A ocorrência mais comum é a queimação, que pode durar alguns minutos ou até mesmo horas. Mas, você também pode ficar atenta a outras sensações. São elas:

Ardência na garganta;

Dificuldade para engolir os alimentos;

Distúrbio do sono;

Gosto amargo, ácido ou salgado;

Tosse ou pigarro;

Dor ao dobrar o corpo ou deitar.

A Covid e os problemas gástricos

Algumas pessoas infectadas pela Covid-19 relataram sintomas como náusea e refluxo alguns meses após a doença. Segundo um estudo chinês e o médico especialista Dr Juan Pablo Stefanolo, da Universidade de Buenos Aires, é provável que o vírus do Sars-CoV-2 estimule o aparecimento de distúrbios gastrointestinais.

O que é bom para azia ou queimação?

Os sintomas da azia, normalmente, são aliviados com mudanças em hábitos do dia a dia. No entanto, é essencial consultar um médico para diagnóstico e indicação do tratamento mais adequado e medicação, quando for o caso.

Mesmo assim, existem algumas atitudes que você pode adotar para prevenir o aparecimento da azia e, consequentemente, queimação.

Não fumar;

Evitar consumir refeições gordurosas, carnes e alimentos ácidos;

Evitar tomar líquidos durante as refeições;

Evitar consumir chocolate, leite, café, chá preto, álcool e bebidas com gás, como refrigerantes;

Não deitar após as refeições;

Comer a cada 3h.

Quando é hora de procurar ajuda?

Mesmo adotando novos hábitos, o desconforto com a queimação pode permanecer na rotina de algumas pessoas. Então, se esse é o seu caso, está na hora de procurar ajuda de um médico especialista para encaminhamento do diagnóstico correto.

