A dificuldade encontrada por muitas famílias em pagar bons planos de saúde pode ser driblada com o sistema de saúde Sinam

Com o aumento do custo de vida em diversas esferas, o desafio de achar um atendimento médico especializado e acessível vem sendo um problema para a maioria dos brasileiros. Apesar da crise sanitária em que nos encontramos, cerca de 254,5 mil usuários optaram por deixar seus planos de saúde em 2020, de acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

A retomada do setor vem sendo, aos poucos, conquistada neste ano, principalmente com a adesão de pessoas acima dos 59 anos — faixa etária que mais sentiu os efeitos da pandemia. Contudo, a sobrecarga dos sistemas de saúde levaram a reajustes de até 50% no valor dos planos.

Uma boa opção

Os brasileiros têm a opção de escapar dos reajustes dos planos de saúde e ainda garantir atendimento médico de qualidade por um preço acessível. O Sistema Nacional de Atendimento Médico (Sinam) surgiu, há mais de 20 anos, com uma proposta mais justa em meio a tantos problemas de abusividade por parte de convênios e operadoras.

O Sinam é um mediador e facilitador entre médicos e pacientes, que fornece ao consumidor consultas, exames e procedimentos por um preço justo e tabelado. Além disso, a falta de mensalidade e carência garantem que os usuários não se prendam a parcelas retroativas ou reajustes excessivos. Além disso, o Sinam também conta com médicos especialistas de alta qualidade e referenciados no Paraná.

Por que escolher o SINAM?

1) Sem mensalidade e sem carência

O problema de trocar de um plano para outro não existe. Isso porque o Sinam não tem carência e, o mais importante, não tem mensalidade. A única taxa cobrada é anual para manutenção do cadastro ativo.

2) Garantia da Associação Médica do Paraná.

O Sinam trabalha com uma proposta de atendimento de excelência. Por isso, todos os 1.400 profissionais médicos cadastrados têm especialização confirmada pela Associação Médica do Paraná.

3) Benefícios para os médicos e garantia para usuário.

Alguns planos de saúde acabam gerando frustração nos seus conveniados pela falta de opção de profissionais. Isso acontece pelo baixo repasse de valores aos médicos e/ou demora no pagamento. Desta forma, muitas clínicas e hospitais se desvinculam dos principais convênios e planos para atuar por conta própria.

Com o Sinam não há esse problema: como o paciente paga no ato da consulta, o valor é totalmente destinado para o profissional, evitando que o banco de especialistas fique defasado. Além disso, o Sinam tem um rígido controle de ética e conduta com o feedback de seus usuários.

4) Benefícios em toda extensão do tratamento

Ir a uma consulta especializada é só o primeiro passo no tratamento de uma doença. Exames laboratoriais e compra de medicamentos também acompanham o processo de recuperação. Por isso, o usuário do Sinam tem 25% de desconto nas farmácias Droga Raia e até 30% de descontos em exames em Curitiba.

5) Possibilidade de incluir dependentes

Assim como nos planos de saúde, o Sinam permite que o usuário inclua dependentes no cadastro, podendo ser: cônjuges, filhos menores de 21 anos, pais ou sogros acima de 60 anos, entre outros.

Para aderir ao Sinam é fácil: basta abrir uma conta no aplicativo para iOS ou Android ou pelo site. Ao concluir o cadastro, você terá o número de matrícula e pronto: já pode utilizar.

Acesse e conheça todos oss benefícios do Sinam.