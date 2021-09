Pesquisas demonstram que o sexo masculino tende a ser mais relapso com as idas ao médico.

Não são poucos os estudos que resultam em conclusões preocupantes sobre a saúde masculina no Brasil e no mundo. Um bom exemplo é a edição mais recente da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE. O levantamento mostrou que, entre os 160 milhões de brasileiros que afirmaram ter ido ao médico em 2019, 82,3% eram mulheres.

Em partes, a relutância dos homens em buscar por check-ups e outros procedimentos de rotina é cultural.

O senso comum ensinou para gerações inteiras que a masculinidade está parcialmente ligada à força que se tem para trabalhar e sustentar a casa. Por isso, muitas pessoas evitam ao máximo ir a especialistas e fazer exames anuais, já que enxergam o consultório como um lugar que só precisam visitar quando estão doentes.

Infelizmente, a vergonha de consultar um médico e o medo de descobrir algum problema de saúde grave têm um preço alto. Dados do Ministério da Saúde, extraídos a partir do fluxo de atendimento no SUS, revelam que doenças crônicas matam mais homens do que mulheres no Brasil.

Em 2014, por exemplo, na faixa etária dos 20 aos 59 anos, 68% das vítimas de mortalidade por adoecimento no país eram do sexo masculino.

Por que homens precisam fazer check-ups?

É natural que a possibilidade de receber um diagnóstico indesejado assuste e cause ansiedade. No entanto, quanto mais cedo um problema sério for detectado, maiores as chances de recuperação.

Um exemplo é o câncer de próstata, doença que vitimou mais de 15 mil homens no Brasil só em 2019, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Se o tumor for descoberto ainda no estágio inicial, a probabilidade de cura pode chegar a até 90%.

O grande problema é que boa parte dos pacientes não têm o hábito de consultar um urologista a partir dos 40 anos de idade, conforme recomendações dos órgãos de saúde pública.

O constrangimento com um possível exame de toque, um dos métodos que podem ser utilizados para fazer o diagnóstico, acaba vencendo a preocupação de muitos brasileiros com a própria vida.

Uma boa estratégia para vencer o receio é pensar que o médico é um profissional que realiza inúmeros testes todos os dias, como parte de seu trabalho. Para o especialista, é apenas uma obrigação rotineira. Ninguém fará nenhum tipo de julgamento durante o procedimento, que costuma levar cerca de um minuto.

É fundamental ter em mente que a única forma de concretizar seus planos para o futuro e tomar conta da sua família é levar uma vida saudável e tranquila. Ir às consultas pelo menos uma vez por ano e se cuidar é a maior prova de coragem que um homem pode dar a todos que se importam com ele.

Como fazer exames de rotina gastando pouco?

O orçamento apertado e a falta de motivação para enfrentar a espera do SUS também são fatores que acabam afastando os homens dos consultórios.

