Saiba como evitar acidentes e quais erros não deve cometer no caso de queimaduras.

Se você ou alguém da sua família sofrer uma queimadura, não perca tempo e procure imediatamente o atendimento de um serviço de saúde. Para amenizar a situação, é importante ter noção de algumas dicas de primeiros socorros.

As queimaduras são lesões na pele, geralmente, provocadas pelo calor, mas também decorrentes de produtos químicos, frio, eletricidade, entre outros fatores.

Elas podem atingir a camada mais superficial ou mais profunda da pele, lesionando, inclusive, músculos e ossos. Neste conteúdo, vamos te ajudar a identificar qual é o tipo de queimadura, como tratá-la e o que você não pode fazer.

Cuidado no ambiente doméstico

Segundo o Dr. Luiz Ernesto Pujol (CRM 3856/PR), cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras no Brasil todos os anos. Ele também destaca que essa é a 6ª causa de mortes entre crianças na faixa etária de 5 a 14 anos de idade.

O médico conveniado ao Sinam (Sistema Nacional de Atendimento Médico) ressalta que 85% dos casos ocorrem no ambiente doméstico, resultando em sequelas graves, tanto do ponto de vista estético, como também funcional e psicológico.

Quais são os tipos de queimadura?

De acordo com o grau da lesão, os cuidados podem ser diferentes. De toda forma, seja uma queimadura mais superficial ou mais profunda, é necessário procurar ajuda médica, a fim de evitar complicações.

Queimadura de 1º grau

Atinge a camada mais superficial da pele, causando dor, calor e vermelhidão. Em casos assim, recomenda-se fazer compressas frias ou lavar com água fria, por pelo menos 15 minutos, nas primeiras horas após a queimadura.

Normalmente, esse tipo de lesão acontece quando a pessoa passa muito tempo no sol ou quando tem contato com um objeto muito quente. Esse tipo de queimadura não costuma deixar cicatriz.

Para amenizar a pele, você pode utilizar vaselina ou passar uma pomada hidratante ou cicatrizante para queimaduras, como Nebacetin.

Queimadura de 2º grau

Atinge as camadas intermediárias da pele, podendo ser mais superficial ou mais profunda. Por isso, além da vermelhidão, provocam bolhas, inchaço no local e muita dor.

É importante saber que as bolhas não devem ser retiradas, mas drenadas por um médico. Na verdade, elas servem como curativos biológicos. Nesse tipo de queimadura, é aconselhado colocar o local afetado debaixo da água corrente fria, por vários minutos.

Além disso, é indicado lavar a região cuidadosamente com água fria e sabão de pH neutro, sem esfregar com força. Você também pode cobrir a região com gaze molhada ou bastante vaselina, antes de procurar atendimento médico.

Queimadura de 3º grau

Esta é uma situação mais grave, que atinge todas as camadas da pele, podendo lesionar os músculos, vasos sanguíneos e causar deformidades. Geralmente, quem sofre esse tipo de queimadura precisa de internação hospitalar.

Na maioria das vezes, o médico precisa retirar os tecidos necrosados, realizar a limpeza e enxertos. Em alguns casos, inclusive, a queimadura é tão séria que pode ocasionar a falha de vários órgãos.

Nesse tipo de lesão, é recomendado chamar imediatamente uma ambulância e levar a vítima ao hospital, de preferência um que seja especializado em queimaduras.

O que você não deve fazer diante de uma queimadura?

Seja qual for o grau da lesão, não é indicado seguir receitas populares, como passar pó de café, clara de ovo, pasta de dente ou manteiga, por exemplo. Isso, porque o risco de infecção aumenta e o processo de cicatrização é dificultado.

Além disso, não dê banho com água gelada, nunca fure bolhas ou tente remover as roupas grudadas na pele queimada. Também evite passar gelo na região, pois o frio excessivo pode prejudicar a pele e causar novas queimaduras.

Queimaduras com crianças

Criança é sinônimo de curiosidade e agito. Elas estão sempre correndo, procurando novidades e mexendo onde não devem em busca de novas aventuras. Por isso, é preciso ter atenção redobrada para evitar acidentes.

Em casa, a região mais tensa para os pequenos brincarem e se machucarem é a cozinha e, por isso, é recomendável que eles não fiquem nesse ambiente, sobretudo próximo ao fogão, que é onde está o maior perigo.

Dias mais frios também são propícios a queimaduras em crianças. Isso porque, para amenizar o frio, é comum o consumo de bebidas e alimentos quentes, além do uso de fontes de calor, como aquecedores.

De acordo com o Dr. Luiz Ernesto Pujol, os tipos de queimaduras atendidas na pediatria costumam ser provenientes dos seguintes elementos:

Líquidos quentes ou vapor quente (na cozinha ou no banho das crianças);

Sólidos quentes (toque em panela ou ferro de passar roupa);

Fogo (isqueiro, fósforo, vela e fogos de artifício);

Eletricidade (toque em fios elétricos, desencapados e raios em dias de tempestade);

Produtos químicos (principalmente soda cáustica);

Baterias de relógios e de equipamentos eletrônicos;

Inalação de gases superaquecidos, principalmente pela queima de combustíveis, como álcool, querosene e gasolina.

Procure ajuda especializada

