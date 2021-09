Sistema de saúde não tem mensalidade, tempo de carência ou espera longa por especialista.

Se você andou pesquisando os melhores preços de planos de saúde recentemente, é provável que tenha percebido como os valores estão mais salgados. De acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão relacionado ao Governo Federal, a mensalidade média gira em torno dos R$ 300 por adulto. Para idosos, o investimento sobe para cerca de R$ 900 por mês.

Para piorar a situação, as empresas que operam esse tipo de atendimento definem o peso da cobrança de acordo com a faixa etária dos pacientes. Por isso, o preço médio de R$ 89,84 salta para R$ 328,53 a partir dos 53 anos — para o mesmo serviço, com a mesma cobertura.

Com receio de desembolsar todo esse dinheiro e nem chegar a consultar com frequência, muita gente prefere arriscar e ficar sem assistência. Não à toa, segundo um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), mais de 250 mil usuários abandonaram o plano de saúde em 2020, mesmo com o medo da pandemia.

A boa notícia é que, agora, existe uma solução mesmo para quem vive com um orçamento mais apertado. Os sistemas de saúde são opções mais em conta para os paranaenses que procuram por atendimento médico rápido e de qualidade.

Como funciona um sistema de saúde?

A proposta desse modelo é ofertar consultas com especialistas sem mensalidade nem período de carência. A empresa responsável pelo serviço age apenas como mediadora, respeitando a relação médico/paciente, conectando pacientes e médicos por um preço que cabe no bolso.

No Brasil, a referência no assunto é o Sistema Nacional de Atendimento Médico (Sinam), que já conta com uma trajetória de mais de 20 anos de existência. São mais de 1.400 médicos especialistas conveniados nos três estados da região Sul. Todos atendem por um preço tabelado, que cabe no bolso.

Ao contrário do que acontece em um plano de saúde, não há necessidade de pagar todos os meses. Quando precisar ir ao médico, você só investe o valor da consulta, bem abaixo do que custaria um atendimento particular.

Não existem pré-requisitos ou condições que impeçam a adesão ao serviço. Pessoas de qualquer idade ou portadores de doenças pré-existentes podem se cadastrar sem medo e inserir dependentes sem custos adicionais. O valor da consulta é padronizado para todos.

Além de todas essas vantagens, a carteirinha do Sinam também possibilita que os beneficiários tenham acesso a medicamentos mais baratos. Em Curitiba, os usuários do sistema têm direito a descontos que variam em torno de 25% em toda a rede de farmácias Droga Raia e Panvel. Os exames também saem em média 30% mais em conta em laboratórios parceiros.

Faça seu cadastro no Sinam

O processo para aderir ao Sinam é simples e fácil. Basta clicar aqui e preencher o formulário no site. Se preferir, você também pode baixar o aplicativo exclusivo no seu celular Android ou iOS e fazer o processo por lá.

Uma vez fornecidas suas informações, seu número de matrícula é liberado, e pronto! Você já pode agendar suas consultas livremente.

Assim como acontece em um plano de saúde, há a possibilidade de incluir dependentes no cadastro. O único investimento que precisa ser feito é uma taxa de R$ 150 paga pelo titular pela inclusão no sistema. O valor é o mesmo independente de quantos familiares o titular adicione em seu registro.

Chegou a hora de escapar dos reajustes absurdos do plano de saúde sem precisar depender do SUS. Clique aqui e conheça todos os benefícios de utilizar o Sinam.