Para levar uma vida mais saudável, consultar um médico e mudar alguns hábitos além da atividade física é essencial.

Quando falamos em mudar de hábitos e começar a levar uma vida mais saudável, a primeira recomendação é clássica: iniciar uma atividade física. Não é para menos. O corpo humano foi feito para ser colocado em movimento. Por isso, todos os órgãos trabalham melhor quando temos uma rotina ativa e gastamos energia da maneira certa.

Ao fazer esforço físico, o corpo libera uma série de hormônios e intensifica o metabolismo, o processo responsável por todas as reações químicas que atendem às necessidades do corpo.

Graças a esse ciclo, praticar esportes traz benefícios como:

Produção do colesterol “bom” (HDL), o que previne doenças cardíacas, melhora a circulação e reduz o risco de AVC;

Mantém a pressão arterial sob controle;

Queima calorias, por conta da aceleração do metabolismo;

Previne diabetes e obesidade;

Combate o estresse e transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade;

Mais disposição para realizar tarefas diárias.

Mesmo quando estamos cientes de todos esses benefícios, dar o primeiro passo nem sempre é uma tarefa fácil. Confira algumas dicas para começar a praticar exercícios aproveitando ao máximo todas as vantagens.

Comece com calma

É normal se empolgar e querer sentir os resultados logo. No entanto, nos primeiros meses, é fundamental ter paciência e conhecer seus próprios limites antes de pegar pesado na rotina de treino.

O ideal é consultar um médico antes de começar e fazer um check-up completo, incluindo exames laboratoriais. Aproveite a oportunidade para tirar dúvidas e garantir que o esporte escolhido seja a melhor opção para você.

Durante a visita ao médico, vale solicitar algumas recomendações de aquecimento para fazer antes de iniciar cada sessão da atividade física. Dessa forma, é possível prevenir lesões e desconfortos.

Escolha atividades físicas que você goste

Para aproveitar ainda mais os benefícios do seu novo hábito, se permita explorar esportes diferentes, que combinem com a sua personalidade e estilo de vida.

Se estiver matriculado em uma academia, frequente as aulas que mais te interessam para conhecer atividades variadas. Faça pesquisas, peça indicações aos seus professores e convide seus amigos para te acompanharem, deixando tudo mais leve e divertido.

Encontrando um exercício (ou vários!) que faça sentido para você, fica muito mais fácil criar a disciplina necessária para levar o novo hobby para o resto da vida.

Cuide também da alimentação

A reeducação alimentar anda ao lado do exercício físico quando o objetivo é melhorar a saúde física. São as refeições balanceadas que vão fornecer toda a reserva energética necessária para dar conta da sua nova rotina e contribuir para a prevenção de doenças.

Antes de mudar o cardápio, é fundamental fazer um exame de sangue e conversar com um médico de confiança para avaliar se existe alguma deficiência de vitamina ou outra substância que precise de complementos.

Também é importante manter em mente que fazer dietas restritivas não é se alimentar melhor. Comer mal pode prejudicar sua saúde e até mesmo dificultar a perda de peso, caso esse seja o seu foco.

Inclua consultas de rotina no seu planejamento

A melhor forma de acompanhar os resultados do seu programa de exercícios e detectar outras necessidades do seu organismo é agendar um check-up caprichado pelo menos uma vez por ano.

