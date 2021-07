Marcar uma consulta com o médico certo pode economizar tempo e dinheiro, além de manter a sua saúde sempre em dia.

Para a maioria das pessoas, identificar o que um sintoma significa pode ser uma tarefa complicada. Uma dor de cabeça pode acontecer por problemas neurológicos, de visão, entre diversos outros motivos. Então, qual médico procurar quando essa dor aparecer?

Nestes casos, quando é difícil definir a especialidade médica adequada para agendar uma consulta, a melhor opção é sempre marcar com um clínico geral.

O médico generalista é capacitado para avaliar as condições de saúde do paciente, definir possíveis diagnósticos, atenuar sintomas e encaminhar para o especialista adequado.

Especialidades médicas

Desde 2017, o Conselho Federal de Medicina reconhece 55 especialidades médicas. Entre as mais importantes, seja pela grande demanda por profissionais ou pelo destaque que recebem no meio médico, estão:

cardiologia, que trata doenças do coração;

endocrinologia, que atua nos distúrbios do metabolismo;

dermatologia, que cuida da pele;

oftalmologia, que previne doenças oculares;

pneumologia, que controla doenças do sistema respiratório.

Além destas, também são comuns a neurologia, que trata problemas do sistema nervoso; pediatria, que cuida de crianças e adolescentes; psiquiatria, que trata transtornos mentais e de comportamento; a reumatologia, que atua em doenças articulares; e a urologia, que cuida da saúde das vias urinárias e do sistema reprodutor masculino.

Agora que você já sabe qual médico procurar primeiro, quando não conseguir identificar seu sintoma, não deixe de marcar uma consulta com um clínico geral sempre que as doenças atrapalharem a sua vida.

