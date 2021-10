Escolher modelos mais baratos e econômicos é uma saída para diminuir prejuízos durante a crise.

Um dos reflexos da inflação é o aumento no preço dos combustíveis. Nesse cenário de crise, apostar em carros mais econômicos é uma alternativa para guardar aquele dinheiro valioso no final do mês.

Especialmente se você trabalha como motorista de aplicativo, a decisão de optar por veículos mais baratos é quase uma necessidade. Vale destacar que o preço médio da gasolina no Brasil subiu para mais de R$ 6,00. O número representa uma alta de 31,09% no ano.

Para contribuir com o seu bolso, montamos uma lista com os 5 carros mais econômicos do mercado – sem considerar os modelos híbridos. Confira.

Os 5 carros mais econômicos de 2021

Renault Kwid

O Renault Kwid é o hatch mais barato do Brasil e pode ser encontrado na casa dos R$ 30 mil. O modelo foi feito para ser leve e bastante eficiente, sem deixar o espaço interno de lado. O motor 1.0 SCe (transmissão manual de cinco velocidades) garante que você possa rodar muito gastando menos.

Consumo de gasolina: 14,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada.

Consumo de etanol: 10,3 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

Carros novos e usados na internet? Acesse o classificado do SóCarrão e encontre o veículo perfeito para você.

Chevrolet Onix Plus

O segundo da lista é o sedan compacto Chevrolet Onix Plus, um dos lançamentos mais econômicos da Chevrolet nos últimos anos. O modelo conta com câmbio manual de seis marchas e motor 1.0 que gera 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque – qualidades que transformaram o veículo no três volumes mais vendido do país.

Consumo de gasolina: 14,3 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada.

Consumo de etanol: 10,1 km/l na cidade e 12,5 km/l na estrada.

Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix é a versão hatch da linha e o carro mais vendido no país em 2020. Com qualidades similares às do Onix Plus, as versões de entrada do modelo também usam o propulsor 1.0 de 82 cv de potência. A opção continua sendo notavelmente econômica.

Consumo de gasolina: 13,9 km/l na cidade e 16,7 km/l na estrada.

Consumo de etanol: 9,9 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada.

Renault Sandero

Poucos carros são mais populares do que o Renault Sandero. Além do câmbio de cinco marchas, o modelo, com exceção da versão esportiva, possui motor 1.0 SCe que entrega 82 cv de potência e 10,5 kgfm de torque. O veículo tem espaço interno significativo e é conhecido por ser confortável. Por isso, é normalmente indicado para viagens longas.

Consumo de gasolina: 14,2 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada.

Consumo de etanol: 9,5 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada.

Fiat Mobi

Muito procurado no mercado, o Fiat Mobi tem a vantagem de ser compacto e econômico. Disponível por preços bem acessíveis, o modelo aposta no propulsor Fire 1.0 EVO 8v Flex – com potência de 75 cv e torque de 9,9 kgfm. O carro se tornou um dos favoritos dos motoristas nos últimos anos.

Consumo de gasolina: 13,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada.

Consumo de etanol: 9,2 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada.