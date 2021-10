Saber o que cada ícone quer dizer é fundamental para não ter problemas mais sérios com o veículo.

A maioria dos motoristas tem dificuldade em identificar o que todas as luzes do painel do carro significam.

Os ícones são diversos e podem facilmente confundir quem nunca guardou um tempinho para memorizá-los ou não teve muito contato com o universo automotivo. Por outro lado, eles podem indicar problemas sérios e específicos que você precisa resolver o quanto antes.

As luzes se dividem entre amarelas e vermelhas. Fizemos uma lista para ajudar a entender principalmente as menos conhecidas e autoexplicativas. Confira.

Luzes amarelas

As luzes amarelas têm uma conotação de advertência e, normalmente, indicam peças que não estão funcionando corretamente. É indicado procurar um mecânico para evitar que o problema se desenvolva para algo mais preocupante.

Controle de estabilidade

Se essa luz permanecer acesa com o veículo em movimento, significa que o sistema de controle eletrônico de estabilidade (ESP) está falhando ou foi desligado. O sistema detecta desvios na trajetória do volante e tem a função de prevenir acidentes.

Freios ABS

O sistema ABS é aquele que combate a derrapagem do veículo. Ele aumenta a estabilidade em condições emergenciais e permite que o motorista consiga desviar de obstáculos com menos dificuldade.

A luz acesa indica que o ABS está com algum problema nos sensores, no sistema hidráulico ou na unidade de comando. Em caso de mau funcionamento, o veículo opera apenas com os freios convencionais.

Injeção eletrônica

A injeção eletrônica é representada pelo desenho de um motor amarelo. A principal função desse sistema, feito para substituir o carburador, é controlar a quantidade de ar e combustível que entra no veículo. Em termos gerais, melhora o desempenho e a eficiência do motor.

A luz sempre deve acender uma vez quando o motorista gira a chave de ignição. Se ela não apagar logo em seguida, pode estar indicando problemas no sistema de alimentação ou no catalisador do carro. Também é comum que a luz fique piscando quando isso acontece.

Monitoramento da pressão dos pneus

Se este sinal de exclamação continuar aceso depois da partida no motor, significa que algum pneu está com a pressão diferente da recomendada. É possível resolver o problema fazendo uma simples calibragem – o que é indicado realizar a cada 15 dias.

Pré-aquecimento das velas

As velas de pré-aquecimento fazem parte da estrutura do motor do carro. Elas preparam as condições térmicas corretas para a combustão da mistura ar-combustível – prevenindo a produção de fumaça negra e poluição elevada.

Você pode ter que trocar as velas de pré-aquecimento caso o ícone da mola continue aceso depois da ignição. Se for o caso, a peça deve estar com alguma irregularidade.

Luzes vermelhas

As luzes vermelhas indicam emergência. O problema é mais grave e precisa ser resolvido o mais rápido possível.

Bateria

Instabilidades envolvendo a bateria podem paralisar o funcionamento do veículo. A luz acesa pode indicar problemas na própria bateria (que possivelmente está descarregada ou desgastada ao ponto de ser inútil), no alternador ou no circuito de carga.

O tempo de vida da bateria tende a ser menor em veículos com muitos componentes elétricos: direção elétrica, alarmes, vidros, travas, sensores e outras ferramentas que gastam energia. De qualquer forma, é necessário avaliar o estado da peça junto com um profissional especializado – e rápido.

Freio

É comum que essa luz fique acesa quando o freio de mão está puxado. Se você soltá-lo e ela não apagar, é possível que a questão sejam os fluidos – que têm a função de lubrificar, refrigerar e limpar outros componentes importantes do veículo. Complete a substância e deixe um profissional avaliar a situação.

Luz de atenção máxima

O triângulo com exclamação é o principal ícone do seu painel. Se ele estiver aceso, provavelmente alguma outra luz importante também estará. Isso pode significar uma série de problemas a serem resolvidos de maneira imediata: baixa pressão no óleo, portas abertas e veículo sem bateria são os mais conhecidos. O ícone pode aparecer na cor amarela em alguns carros.

Pressão do óleo no motor

A luz do óleo acesa indica baixo volume de óleo no motor ou uma falha no sistema de lubrificação. Verifique o nível do óleo. Se estiver aparentemente correto, evite andar muito nessa condição e procure a oficina mecânica mais próxima.

Temperatura de arrefecimento

Essa é uma luz que indica problemas mais graves com o motor. Ele pode estar superaquecido ou a ponto de superaquecer por falta de água ou falha no sistema de arrefecimento. Pare o veículo se o ícone estiver aceso.

