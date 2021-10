Em destaque no mercado, modelos SUV também podem ser acessíveis. Confira.

Procurando um carro acessível que comporte toda a família? Os SUV mais baratos do mercado podem ser uma ótima alternativa.

O segmento explodiu no mercado e se tornou um dos preferidos dos brasileiros na última década. As qualidades da categoria correspondem perfeitamente a quem preza por conforto e versatilidade: todo SUV costuma ter porte médio/grande, interior bem espaçoso e possibilidade de trafegar dentro e fora da cidade.

Saiba o que define esse tipo de veículo e conheça os três modelos mais baratos do momento em relação ao custo-benefício.

SUV: o que é?

SUV é a sigla para Sport Utility Vehicle (veículo utilitário esportivo). O termo teve origem no norte-americano Suburban Vehicle, representado pelo Chevrolet Suburban dos anos 1930.

A teoria mais aceita é a de que o carro foi pensado a partir da necessidade de fazendeiros, soldados e outros trabalhadores do interior dos Estados Unidos de trafegarem com menos dificuldade entre a cidade e terrenos mais irregulares. A possibilidade de carregar bastante carga era outra demanda.

O Suburban tinha espaço para até oito pessoas e fez enorme sucesso. Outros modelos começaram a surgir mundo afora – inclusive da própria Chevrolet. O segmento foi se adequando às necessidades do mercado moderno e logo virou febre também na Europa. O Range Rover dos anos 1970 é considerado o primeiro SUV dessa nova fase.

De modo geral, os novos SUV seguem um padrão predeterminado: quatro portas, tamanho robusto, altura significativa para o motorista e boa aerodinâmica. O estilo perfeito para passear com a família ou fazer atividades simples do cotidiano. Tudo com muita segurança e tranquilidade.

Existem alguns elementos técnicos que um veículo deve contemplar para ser chamado de SUV aqui no Brasil. O Inmetro determina que o carro tenha pelo menos duas destas quatro características: ângulo de ataque mínimo de 23º, ângulo de saída mínimo de 20º, ângulo de transposição de rampa mínimo de 10º e mínimo de 200 mm entre o chão e os eixos.

Maior marketplace automotivo do Paraná, o SóCarrão tem uma segmentação exclusiva e variada para modelos SUV. O portal tem mais de 1 milhão de acessos por mês e trabalha diretamente com concessionárias e revendas sérias e reconhecidas na região.

Acesse o classificado e encontre o veículo perfeito para a sua família.

Os 3 SUV mais baratos em custo-benefício

Renault Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex 2013/2014

O Renault Duster é o SUV mais popular do Brasil. É um carro bem espaçoso que conta com uma série de ferramentas. Tomadas 12V na cabine, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina e GPS integrado ao sistema multimídia são exemplos. O consumo de gasolina varia entre 8,8 km/l na cidade e pode chegar a 12,1 km/l na estrada.

Ford EcoSport SE 1.5 12V 2019

O Ford EcoSport é outro SUV que tem feito muito sucesso no Brasil. Os destaques do modelo são a força do motor flex de três cilindros e o generoso espaço do porta-malas. Consome 8,9 km/l de gasolina na cidade e 12,3 km/l na estrada.

Citroen Aircross GLX 1.6 16V Flex Start 2013/2014

O Citroen Aircross é poderoso no quesito custo-benefício e pode ser encontrado por valores bastante acessíveis no mercado de novos e usados. O motor é excelente e o consumo de gasolina é bem razoável para um SUV: 9,9 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada.