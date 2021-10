Conheça os itens que demandam mais cuidado na revisão e evite irregularidades ou golpes.

Não deixe de fazer uma revisão técnica minuciosa se você está fechando negócio por carros seminovos ou usados.

Levar o processo a sério é uma maneira eficaz de evitar golpes no mercado automotivo e não ter nenhum tipo de preocupação no futuro. A importância é ainda maior se você encontrou o veículo pela internet e não conhece muito sobre a credibilidade do vendedor.

Por isso, elaboramos uma lista com os 3 elementos essenciais que você deve ter em mente na visita técnica. Confira.

Como fazer a melhor revisão em carros seminovos e usados

Veja a documentação

O primeiro passo é verificar se o veículo pode realmente estar à venda. Checamos isso na documentação: você pode consultar o Departamento de Trânsito (Detran) da sua cidade com base na placa ou no Renavam e pesquisar por restrições e débitos. O carro deve estar devidamente regularizado.

Não quer correr atrás disso sozinho? É possível contratar uma perícia especializada. Muitas empresas fazem a análise de documentos importantes e checam aspectos como número do chassi e do motor – indicadores que revelam se as peças são originais ou não.

Faça um teste técnico

A revisão serve para verificar a parte mecânica e funcional do veículo. Um jeito de perceber problemas mais aparentes é pelo test drive. O motor é a primeira peça a ser checada. Veja quanto tempo o carro leva para dar partida e analise o nível de óleo: vazamentos podem ser mascarados com facilidade a curto prazo.

Vale utilizar o test drive para provocar situações que denunciem possíveis problemas com a suspensão. Barulhos são o maior indicativo de uma deficiência mecânica dessa natureza. Aproveite para conferir o estado dos freios e do câmbio e note se os pneus estão corretamente calibrados.

Você também deve procurar por indícios de alteração no veículo. Uma forma de fazer isso é atentar para o alinhamento de portas, capôs e porta-malas. A pintura precisa ser avaliada – até mesmo a dos parafusos, que geralmente têm a cor da carroceria. Tudo isso pode indicar que o carro passou por consertos não mencionados.

Consulte o histórico de manutenção

O histórico de manutenção é um complemento importante da revisão técnica. Às vezes, não dá para perceber irregularidades só com o test drive. Por isso, faça negócios apenas com quem tem o manual do proprietário em dia.

Esse documento mostra o que foi feito de revisão em concessionárias e revendas e qual plano de manutenção foi utilizado. Você pode usar informações como a data de fabricação dos pneus e comparar com o que vê presencialmente.

Também é fundamental consultar os dados de quilometragem colocados a cada revisão no manual. Ver se eles batem com o que é apontado no hodômetro é outra maneira de não cair em papo furado e acabar com incômodos desnecessários.