Dúvida é bastante comum entre os profissionais e depende de algumas variáveis. Confira.

Se você está considerando ser motorista de aplicativo, certamente já se perguntou se é melhor financiar ou alugar um carro.

Ambas as alternativas têm prós e contras. Tudo depende do quanto você pode gastar e de quanto tempo pretende trabalhar no ramo. A resposta é subjetiva e não há um consenso claro entre os profissionais. Saiba qual é a decisão ideal para o seu caso.

Qual é o melhor negócio para um motorista de aplicativo?

A quantidade de trabalhos informais cresceu muito nos últimos anos – especialmente no Brasil. Aqui, o número de motoristas em aplicativos como Uber e 99 passou de 1 milhão no segundo semestre de 2019.

Em um momento de crise, apostar no setor tem garantido um respiro financeiro para muita gente. Nesse contexto, avaliar a compra ou o aluguel do veículo é algo que precisa ser feito com ainda mais cuidado.

Apostando na compra

O grande benefício de financiar um carro é que ele será seu após o pagamento da última parcela. A opção ideal se você tem um bom dinheiro guardado para fazer o investimento e pretende utilizar o veículo também para outras coisas.

Por outro lado, essa escolha pode trazer alguns problemas se a intenção da compra for apenas para trabalhar como motorista de aplicativo. Excesso de cancelamentos e corridas recusadas são situações que podem acarretar em bloqueio temporário ou permanente da atividade.

Como o trabalho é informal, a chance de você ter prejuízos dessa natureza existe. A situação pode ser contornada se o profissional atuar de maneira correta e respeitar os códigos da plataforma. Depende do quanto você está disposto a se dedicar.

Também é necessário colocar no papel todos os gastos adicionais que você vai ter com um carro próprio – incluindo revisões e manutenções periódicas. Levando todos os números em consideração, um estudo da Exame Invest afirma que é mais vantajoso comprar um carro se a intenção é trabalhar em aplicativos por mais de cinco meses.

Por que alugar?

A vantagem de alugar um carro é que você não estará preso ao financiamento e pode desistir do ramo com facilidade. É a melhor opção se você ainda não sabe como as coisas funcionam e quer fazer um teste de até quatro meses.

Os aplicativos mais conhecidos também oferecem planos de aluguel em parceria com locadoras, geralmente com preços mais baixos. Em caso de banimento e demais problemas que afetem a continuidade do trabalho, inclusive pessoais, você pode encerrar o contrato sem pagar quantias complementares.

Mas se você está apostando em aplicativos de corrida como fonte de renda única e pretende continuar por tempo indefinido, a indicação é mesmo pelo financiamento. Para ter mais segurança no processo, certifique-se de que a prestação represente até 15% do que você fará no mês.

