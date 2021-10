Golpistas agem principalmente na internet. Saiba o que fazer para fechar o seu negócio sem preocupações.

Infelizmente, golpes são muito comuns no mercado de compra e venda de carros. Se você estiver procurando veículos pela internet, não deixe de conferir a credibilidade e o nível de especialização da loja ou do portal.

Disfarçados de vendedores, os golpistas atuam especialmente em sites mais genéricos, que costumam oferecer produtos de todos os tipos. No geral, as vítimas têm pouco conhecimento do setor automotivo – o que não significa que os mais experientes estejam imunes. É preciso ter cuidado em todo caso.

A variação dos golpes aumentou nos últimos anos. A maioria, porém, acontece por pagamentos antecipados ou cobranças do famoso “sinal”. O dinheiro quase sempre vai parar na conta-corrente de terceiros, conhecidos como laranjas. Seja na hora de comprar ou vender um veículo, saiba o que fazer para não ter esse tipo de dor de cabeça.

Como não cair em golpes no mercado de compra e venda de carros?

Comprando de uma loja

Esse é o caso mais comum. Primeiro, atente para o preço dos veículos. Um valor muito abaixo do mercado merece cuidado especial. Se você pensa em realizar a compra pela internet, verifique o que os outros clientes falam sobre o site. Credibilidade é tudo.

Decidiu qual veículo comprar e parece tudo ok? Não pague antecipadamente em nenhuma hipótese. Golpistas têm utilizado mecanismos de edição de imagem até mesmo para alterar fachadas de concessionárias e revendas e mudar o número de telefone. Por isso, certifique-se de que o veículo realmente existe e o vendedor tem boas intenções.

Como lojas de compra e venda de carros são empresas, você pode procurar informações adicionais sobre os sócios e consultar a situação dos CNPJs. Tudo precisa estar em dia.

Comprando de um particular

Uma situação mais delicada, já que os envolvidos geralmente não trabalham na área. A regra continua sendo não realizar pagamentos antecipados. O anunciante pediu um “sinal” para conferir o veículo ou realizar um cadastro? Esqueça.

Vale a pena investir na assessoria de um despachante do Departamento de Trânsito (DETRAN) do seu estado. O profissional acompanha o caso e pode tirar dúvidas em relação à documentação e procedimentos de transferência do veículo.

A perícia automotiva é outra opção. O serviço está disponível por valores acessíveis e avalia com precisão toda a situação documental e física do automóvel. De qualquer forma, dê preferência por conferir o veículo pessoalmente em algum momento.

Vender o veículo é uma situação menos complicada, mas que também exige atenção. Crédito da imagem: Shutterstock

Vendendo para uma loja

O primeiro passo é escolher uma loja tradicional e bem estabelecida no mercado, que consiga provar com documentos a atividade regular no setor.

Deixe o veículo no local apenas quando o negócio estiver fechado. O Documento Único de Transferência (DUT) só deve ser entregue depois que você receber o valor combinado.

Outro ponto fundamental é saber a diferença entre venda e consignação: vender para uma loja significa entregar o automóvel e sair com o dinheiro. Já o veículo consignado fica na loja até ser negociado com um terceiro – e só então você recebe o valor. Por isso, não caia no papo de venda rápida para “cliente pré-cadastrado”.

Se você optar pela consignação, certifique-se de estar amparado por um contrato reconhecido em cartório e devidamente assinado por representantes da loja.

Vendendo para um particular

Nesse caso, é preciso que você tenha muita confiança no comprador. Os criminosos podem usar a checagem do veículo como uma oportunidade para roubos e assaltos.

Nesse momento, faça questão de estar na companhia de outras pessoas e em local seguro. Peça fotos do documento do comprador e cheque se é ele mesmo que está vindo fazer a visita.

Não menos importante, dê preferência para sites especializados no ramo automotivo. Portais de credibilidade costumam trabalhar direto com profissionais, o que dificulta muito a ação dos golpistas.

No mercado há 17 anos, o SóCarrão é um portal pioneiro em compra e venda de carros no Brasil. A empresa é extremamente criteriosa com mecanismos de proteção e possui serviço de assessoria com anunciantes de concessionárias e revendas reconhecidas.

