Apaixonados por carros esportivos têm acesso aos modelos no mercado brasileiro. Confira.

O povo brasileiro também é profundamente apaixonado por carros esportivos.

Modelos de fabricantes tradicionais como Ferrari e McLaren costumam frequentar o imaginário de crianças em todo canto do país – quase sempre motivadas pelo amor cultivado há décadas pelos pais.

O interesse pelo segmento só evolui com o passar dos anos. O que começa com a coleção de carrinhos se transforma na vontade de levar a vida para o caminho automobilístico, seja como profissão ou como hobby.

Fizemos uma lista para o apaixonado que pensa em fazer um investimento desse nível nos próximos anos. Embora ainda muito exclusivos e raros, os modelos mais potentes do cenário internacional já começaram a chegar no Brasil. Confira.

Os carros esportivos mais potentes do Brasil

McLaren 720S – 720 cv

O primeiro carro da lista é o McLaren 720S. O modelo é um dos principais da inglesa McLaren e está disponível em duas carrocerias: coupé e spider (conversível).

O 720S conta com motor 4.0 V8 e garante 720 cv de potência. Movido a gasolina, o carro tem 78,5 kgfm de torque e pode chegar a 340 km/h. Outros destaques são computador de bordo, aerofólio, farol de neblina, sensor de chuva e rodas de liga leve. Uma opção linda para os amantes do segmento esportivo.

Lamborghini Aventador SVJ – 770 cv

O Lamborghini Aventador SVJ ainda é uma novidade no mercado e está presente com pouquíssimos exemplares no Brasil.

Também disponível nas versões coupé e conversível, o Lamborghini mais rápido da história assustou o universo automotivo desde o seu pré-lançamento. O modelo é uma evolução do Aventador LP e possui o incrível motor V12 de 770 cv de potência.

A relação peso/potência fica abaixo dos 2 kg graças à utilização meticulosa de fibra de carbono e alumínio. O resultado é um carro esportivo leve e extremamente elegante.

Ferrari SF90 – 1000 cv

Recém-chegado ao mercado, o carro mais potente do segmento esportivo brasileiro é a Ferrari SF90.

A nova beleza da fabricante italiana é o modelo mais poderoso produzido pela companhia até hoje. A SF90 mescla um motor V8 4.0 biturbo de 780 cv com três elétricos que entregam 220 cv – total combinado de 1000 cv e 81,5 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h acontece em somente 2,5 segundos.

