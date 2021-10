Serviço é essencial para que você tenha mais proteção e tranquilidade.

Contratar um seguro de carro é a primeira coisa que você deve fazer depois de investir no veículo.

O serviço garante, por exemplo, que você não tenha prejuízo financeiro com roubos e acidentes. Mesmo assim, muita gente prefere não utilizar o adicional com o pensamento de estar jogando dinheiro fora. Entenda o que de fato é um seguro de carro e conheça os motivos pelos quais você não deve deixar de ativá-lo.

Seguro de carro: o que é

O seguro é um contrato assinado pelo proprietário do veículo junto à seguradora. A ideia do negócio é que o contratante pague um valor predefinido e seja ressarcido em caso de prejuízos futuros. Os elementos estão previstos na apólice do seguro e podem cobrir uma série de situações – desde pequenos acidentes até perda total do carro.

As seguradoras oferecem planos dos mais diversos, e o cliente pode escolher se quer um serviço básico ou avançado. Seguros parciais cobrem somente alguns tipos de problema, como furto e determinados tipos de acidente. Já os seguros completos, também mais caros, dão conta de todo tipo de ocorrência.

Por outro lado, a maioria dos modelos de seguro oferecem a “cobertura de casco” – assim chamada porque cobre quaisquer incidentes que prejudiquem o funcionamento do veículo: roubo parcial ou integral, colisão, capotagem, derrapagem, alagamento, incêndio e danos causados por terceiros.

O preço de cada seguro varia muito e depende do valor do carro. Você pode pagar à vista de diferentes maneiras ou parcelar em até 12 vezes. Se você está pesquisando planos, leve em consideração a reputação e a credibilidade da seguradora na hora de escolher. Nunca faça negócios com empresas sem cadastro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Como acionar?

É bom você saber de antemão como acionar o seguro de carro. Ter esse conhecimento evita ainda mais dor de cabeça caso apareça algum problema incontornável.

O primeiro passo é contatar a seguradora logo após a ocorrência, seja roubo ou acidentes de qualquer natureza. É comum que essas empresas estejam disponíveis 24h pela central de atendimento.

É importante que todos os envolvidos no sinistro façam um boletim de ocorrência. Agilize isso o mais rápido possível. O documento serve como prova da veracidade da história e torna o procedimento judicialmente legal.

Se você acionar o plano em algum momento, tenha em mente que a seguradora pode cobrar um adicional chamado de franquia. Esse valor está previsto apenas se o dano for parcial e o conserto for possível. Não há cobrança por perda total ou problemas envolvendo veículos de terceiros.

Vale a pena investir no seguro?

Sim. O seguro é a sua garantia de tranquilidade, segurança e comodidade. O valor do serviço nem se compara com o prejuízo que você pode ter em casos de ocorrências citadas acima. Já imaginou fazer um enorme investimento no veículo e perdê-lo por roubo? É algo que pode acontecer com qualquer um, principalmente em regiões expostas à violência.

Os acidentes também demandam muita atenção. Mesmo que você seja um excelente motorista, nunca se sabe quem está do seu lado no trânsito. Estudo divulgado pelo Portal do Trânsito aponta que o número de acidentes em cidades e rodovias de todo o país foi de 80 mil só nos três primeiros meses de 2020 – época anterior à pandemia. Os riscos são sempre altos.

O seguro protege contra problemas absolutamente inesperados, e é muito melhor você ter com quem contar do que precisar arcar com tudo sozinho. No final das contas, você vai gastar menos em qualquer tipo de conserto e não precisa se preocupar demais com sinistros sérios.

