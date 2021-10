Mudar práticas habituais no trânsito é essencial para não terminar o mês no vermelho.

Como economizar combustível é uma questão que certamente passou pela cabeça da maioria dos motoristas nos últimos anos.

A crise econômica castigou o setor e atingiu com intensidade o bolso de quem depende de veículos no dia a dia. O preço médio da gasolina subiu para mais de R$ 6,00 em 2021 e ainda não estabilizou. O álcool segue pelo mesmo caminho.

Nesse cenário, é importante tomar pequenas atitudes no trânsito para diminuir o consumo de combustíveis. Confira medidas bem simples que, somadas, vão te ajudar a economizar aquele dinheiro sempre bem-vindo.

Como economizar combustível no trânsito

Álcool ou gasolina?

Se você tiver um carro flex, o primeiro passo é decidir se é melhor abastecer com álcool ou gasolina. O álcool normalmente é mais barato, embora o consumo seja um pouco maior. Em termos de rendimento médio, um motor a álcool é 30% menos eficiente que um motor a gasolina.

No entanto, o custo-benefício tem a ver com o valor do litro dos combustíveis na sua cidade. Existe um cálculo simples para te ajudar na decisão: divida o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Escolha etanol se o resultado for inferior a 0,7. Se for superior, fique com a gasolina.

Faça manutenção periódica

Peças irregulares e desgastadas podem elevar o consumo de combustível do veículo. Por isso, sempre esteja com as manutenções técnicas em dia. Alinhamento e balanceamento são elementos essenciais, assim como a calibragem dos pneus – que exigem mais do motor se estiverem murchos.

Desligue o ar-condicionado

É indicado que você reserve o ar-condicionado somente para os dias realmente críticos. Se você utiliza ele diariamente para climatizar o ambiente de acordo com a sua vontade, pense duas vezes. O aparelho ligado consome cerca de 20% a mais de combustível. Abra as janelas se a intenção é mesmo pensar no bolso.

Procure rotas mais curtas

Você pode utilizar a tecnologia de diversos aplicativos a seu favor quando o assunto é trânsito. Assim é possível definir quais trajetórias são mais curtas e evitar engarrafamentos. Veículos ligados por muito tempo ou em ponto-morto também prejudicam mais a natureza.

Cuide com o acelerador

É um fato já conhecido que acelerar demais gasta muito combustível. Isso fica evidente nas estradas: o consumo de gasolina a 100 km/h é 20% maior do que a 80 km/h. Arrancar de forma brusca no sinal também é contraindicado, já que o gasto pode aumentar em 30%. Pisar no acelerador com calma é suficiente para colocar o carro em movimento.

Uma dica para subidas íngremes é acelerar bem antes de começar a subir. Assim você alivia o trabalho do motor e economiza combustível.

Controle o peso interno do veículo

O consumo de combustível cresce conforme o peso interno do veículo. Um bom conselho é tirar objetos desnecessários do porta-malas e dos bancos traseiros. Quando for viajar, tome cuidado com a quantidade excessiva de bagagem. O consumo de gasolina e etanol aumenta 1% a cada 50 kg adicionais de carga.

Opte por carros econômicos

Se você quer investir em um automóvel, escolha muito bem o modelo. Prefira o básico. Carros econômicos são ideais nesse contexto porque gastam menos combustível por quilômetro rodado. Podemos citar o Renault Kwid e o Chevrolet Onix Plus como destaques atuais do mercado.

