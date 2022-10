Com suporte especializado e atendimento 24 horas, as casas de repouso oferecem qualidade de vida para o idoso

Colocar os pais idosos em uma casa de repouso pode ser uma decisão delicada e difícil. O tempo de convivência muda, assim como a rotina do idoso, que terá que se adaptar a um ambiente completamente novo e com pessoas diferentes. No entanto, é preciso destacar que essa mudança traz vários benefícios, tanto para os idosos quanto para seus filhos.

Grande parte das pessoas pensa que cuidar dos idosos é responsabilidade da família. Esse pensamento não é errado, mas é necessário quebrar o paradigma de que casas de repouso são sinônimo de abandono familiar. Ao colocar um idoso nesse espaço, várias vantagens são obtidas, principalmente o cuidado 24 horas e a melhora da qualidade de vida dele. Além disso, os filhos ganham mais tranquilidade e tempo para cuidarem da própria saúde.

Neste texto iremos exemplificar alguns dos benefícios que envolvem a estadia de idosos em uma casa de repouso, onde eles terão à disposição diversos profissionais e serviços de qualidade.

Suporte especializado para o idoso

Uma casa de repouso é um local para convivência, conforto e qualidade de vida. A maioria desses locais são instituições sérias que trabalham em prol da saúde do idoso em geral, dando suporte especializado para cada caso.

Com o envelhecimento, é possível perceber diversas doenças relacionadas a essa fase da vida, como o Alzheimer, por exemplo. Situações como essa requerem uma atenção especial e profissional, pois há a necessidade de cuidados constantes que nem sempre os filhos que trabalham conseguem oferecer.

Atendimento 24 horas

Os idosos necessitam de uma atenção especial e muito constante, principalmente quando têm limitações e comorbidades. É muito difícil encontrar uma família que possa oferecer esse suporte, pois muitos precisam trabalhar, estudar e cuidar de si.

Com o suporte completo dado pelas casas, essa preocupação pode diminuir significativamente, pois a família terá a tranquilidade de saber que seu idoso irá receber todos os cuidados necessários em qualquer momento do dia.

Qualidade de vida para o idoso

Muitas casas de repouso oferecem uma experiência de um segundo lar para os idosos. Após o tempo de possível rejeição e adaptação, eles aderem às diversas atividades oferecidas pela casa que estimulam sua qualidade de vida e promovem a socialização entre os moradores.

Deixe de lado o sentimento de culpa! O planejamento e a escolha de um local adequado, além de visitas frequentes fazem toda a diferença. Não existe abandono e negligência quando há constante acompanhamento familiar.

A casa de repouso deve ser vista como uma solução adequada e segura para todos os envolvidos da família.

Ainda separamos algumas dicas para você que está avaliando uma casa para seu ente querido:

Avalie a saúde mental do idoso e, de acordo com isso, aborde de diferentes formas a possibilidade de mudança;

Avalie a casa de repouso e suas instalações: visite o local pessoalmente, verifique as questões de higiene, conheça os profissionais que ali trabalham, converse sobre o planejamento de rotina e verifique como funciona a visitação;

Converse com outros moradores da casa para verificar qual é a satisfação deles com o local.

Casa de Repouso Sol Nascente

Na Casa de Repouso Sol Nascente é possível que os familiares participem do cotidiano dos idosos, já que o contato próximo é bastante incentivado. Com um ambiente meticulosamente limpo e organizado, a Casa oferece estrutura completa, espaço amplo e equipe profissional para oferecer a qualidade de vida ideal para o idoso.

Além do acompanhamento feito por especialistas, há também a disponibilização de itens de higiene e uso pessoal como cobertores, toalhas, lençol, sabonete, xampu, entre outros produtos essenciais.

Com um atendimento humanizado e ambiente impecável, a Sol Nascente realiza trabalho que estimula uma vida mais ativa para seus moradores. O acolhimento do idoso é feito com muito carinho e dedicação, o que facilita a adaptação dele desde o começo e garante a tranquilidade de toda a família.