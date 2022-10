Saiba como agir e como cuidar de um idoso que foi diagnosticado com essa doença

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e ocorre pela transformação de neurônios e da estrutura cerebral provocando sintomas psicológicos. Além disso, o Alzheimer é a segunda maior causa de demência no mundo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o planeta e atinge cada vez mais pessoas antes dos 60 anos.

Por isso, é preciso saber como o Alzheimer funciona, quais são os cuidados necessários e o que fazer quando alguém próximo a você for diagnosticado.

Principais sintomas

É importante sempre ter alguém próximo ao idoso que possa observá-lo para notar se existe algo interferindo na rotina. Alguns sintomas mais comuns são:

Memoria Ineficiente

A perda recorrente de memória é um dos principais sinais da doença de Alzheimer. Normalmente, nas primeiras fases o paciente enfrente algumas situações embaraçosas por conta do esquecimento súbito de questões que poderiam ser normais em seu cotidiano: por exemplo, não lembrar de datas importantes ou de situações relevantes e, até mesmo, repetir a mesma pergunta muitas vezes. Nessas situações, o apoio da família e o uso de lembretes são de suma importância.

Dificuldade de continuar atividades

O que pode ocorrer também é a pessoa começar uma atividade cotidiana e não a continuar, simplesmente parar e deixá-la de lado. Isso ocorre porque as pessoas com esse quadro possuem dificuldade de concentração e as atividades levam mais tempo para serem concluídas.

A dificuldade de continuar atividades diárias, como ir a um local que está habituado com o caminho, lembrar-se de coisas que antes eram óbvias, nomes de pessoas é bem comum.

Desorientação

Alguns dos sintomas do Alzheimer mais comuns são as desorientações temporal e espacial: não lembrar para onde estão indo ou como chegaram no local em que estão ou até mesmo que momento do ano ela está, como estação, mês e afins. Da mesma forma, também são comuns as dificuldades de cálculos, de leitura e de distinguir cores.

Comunicação prejudicada

Quando a pessoa possui Alzheimer, ela começa a apresentar dificuldades para se comunicar, manter-se em uma conversa e repetir a mesma frase ou encontrar a palavra correta são situações frequentes. Além disso, elas têm dificuldade de escolher algo, de saber que estão fazendo o certo e circunstâncias semelhantes que podem se tornar um risco à segurança do indivíduo ocasionando até mesmo graves acidentes.

Vida social comprometida

É comum que pessoas com Alzheimer mudem seus comportamentos, gostos e demonstrem dificuldades com coisas que anteriormente eram do seu cotidiano. Também são alterados o humor, a personalidade e níveis de ansiedade; nestes casos o apoio e a paciência da família são primordiais.

Como cuidar de pessoas com Alzheimer

Alzheimer é uma doença que não tem cura e quando o idoso recebe o diagnóstico é um choque para ele e toda a família. Afinal de contas, todos em volta da pessoa com o quadro sofrem com a perda da memória e com as alterações de comportamento.

Quando falamos de como cuidar, o nosso principal objetivo é retardar a evolução dos sintomas e com isso preservar pelo maior tempo possível as funções da pessoa.

Para que isso aconteça, existem algumas atividades que podem ser incluídas na vida da pessoa para melhorar a qualidade de vida e estimular o paciente.

Estabeleça uma rotina

Semelhante às crianças, os idosos com Alzheimer precisam de rotina para sentirem segurança. Ajude-o a desenvolver as atividades, o horário das refeições, os horários de saída e por aí vai. Isso vai estimular o idoso a pensar e se acostumar com aquilo.

Valorize sua autonomia

É preciso que você evite o fato dele não ser capaz de algo, por isso, o comprometimento da capacidade do idoso com Alzheimer é gradativo. Deixe que o idosos realize as atividades a que está habituado enquanto você estará supervisionando, ajudando apenas quando houver necessidade. Dessa forma, ele se sentirá mais confiante por perceber que ainda mantém certa autonomia.

Mantenha a casa segura

Esteja sempre alerta! Os episódios de acidentes domésticos são muitos comuns com idosos e com o Alzheimer os riscos são ainda maiores. Para reduzir as chances de queda e acidentes, realize adaptações na casa: instale barras de segurança no banheiro, mantenha os ambientes bem iluminados e retire tapetes e móveis em excesso. Também fique atento ao fogão, ar-condicionado e aparelhos elétricos.

Evite que ele saia desacompanhado

Mesmo na fase inicial da doença, um dos sintomas mais recorrentes, como mencionado anteriormente é a desorientação, o que pode fazer com que o idoso fique perdido, caso saia desacompanhado. Para evitar que ele saia do lar sozinho, deixe-o acreditar que você não quer ficar sozinho ou tem algum compromisso fora de casa.

Incentive a prática de exercícios físicos e mentais

Os benefícios dos exercícios físicos são conhecidos por todos, mas os efeitos em idosos com Alzheimer vão além da estética e do fortalecimento muscular. Além dos exercícios físicos, atividades como jogo da memória, quebra-cabeças, sudoku, cruzadinhas, xadrez e jogos de baralho são ótimas opções para incentivar o raciocínio lógico.

