Saiba o que fazer casos presenciar uma queda e como prevenir que estas situações não se repitam

Durante toda a vida as quedas costumam acontecer, porém, quando acontecem com idosos, existem cuidados maiores que devem ser tomados, pois pode acarretar diversas complicações e consequências.

De acordo com o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), estima-se que entre os idosos acima de 65 anos, 1 em 20 idosos que tiveram uma queda sofreram uma fratura ou até mesmo necessitaram de internação. Em casos de idoso com 80 anos ou mais, 40% ou mais desses indivíduos sofrem quedas a cada ano que passa.

Um fato curioso, apesar dos cuidados que existem em casas de repousos, a frequência de quedas nesses locais ainda são consideráveis, mas menores que em casa.

Como prevenir as quedas

Para definir qual a melhor forma de prevenção das quedas, é preciso identificar em casa o que pode ser um risco para o idoso e o que pode ocasionar essas quedas e as consequências possíveis. É o que chamamos de prevenção primária e prevenção secundária.

Na prevenção primária são removidos ou melhorados o que pode ser um risco para o idoso: evitar utilizar tapetes e objetos menores nos ambientes de circulação e manter os ambientes bem iluminados, manter vínculos familiares e de amizade, entre outros. São medidas mais rápidas e simples de serem executadas.

A prevenção secundária é um trabalho em maior prazo, estimulado o fortalecimento do corpo do idoso com prática de exercícios como fisioterapia, exercícios de equilíbrio, além de ter os exames periódicos em dia, dessa forma evitando lesões e complicações mais graves caso aconteça a queda.

Vale ressaltar que muitas vezes as quedas acontecem, pois os idosos passam muito tempo sozinhos, pode não haver alguém para ajudar e a situação piorar. Se você tem um familiar idoso que passa muito tempo sozinho e se preocupa com o risco de queda, conheça os Sistemas de Emergência Pessoal, que possibilitam que o idoso chame socorro imediatamente em caso de necessidade.

Como agir caso as quedas aconteçam

Caso quedas aconteçam, é necessário uma série de cuidados para ajudar o idoso:

Verificar se ele está consciente e, se positivo, perguntar se sente alguma dor;

Checar se possui algum machucado ou sangramento e se existe alguma fratura no corpo;

Evitar movimentar o idoso e ajudá-lo a encontrar uma posição confortável até chegar a ajuda necessária;

Faça-o ficar sentado por algum tempo até se recuperar do susto e observe no dia seguinte se há hematomas e, caso a dor persista ou tenha aumentado, o ideal é levá-lo até o hospital para realizar uma radiografia.

Mesmo que o idoso não tenha se machucado no momento do acidente, é necessário consultar um geriatra para investigar se há algo errado no corpo que possa ter ocasionado a queda, como alguma debilidade do sistema osteomuscular ou neurológico.

É importante que a família supervisione constantemente os idosos e faça o trabalho de prevenção, primário e secundário, para evitar quedas e diminuir seus efeitos, caso aconteçam. Caso a família não possa se comprometer ou alterar sua rotina para sempre estar com o idoso, uma alternativa viável é colocá-lo em uma casa de repouso.

A Casa de Repouso Sol Nascente é um ambiente 100% preparado para a segurança dos idosos: não há tapetes, desníveis no chão nem escadas. O ambiente é equipado com corrimãos nos banheiros, barras de segurança e sempre há alguém supervisionando para que nada aconteça com o idoso: ajuda na hora do banho e troca de roupa.