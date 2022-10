Tem um idoso na família e está passando dificuldades para proporcionar os cuidados necessários? Aprenda com as nossas dicas.

Antes de mais nada, a terceira idade vem com diversos desafios e descobertas. Devido à fragilidade do corpo, alguns cuidados com idosos são essenciais para manter uma boa qualidade de vida, saúde, afeto e dignidade.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas para contribuir com a sua rotina. Confira!

Como cuidar de idosos

Precisamos ter em mente alguns pontos quando pensamos em cuidados com idosos, pois não é uma tarefa fácil e pode ficar muito complicado quando faltam recursos ou suporte.

Muitas vezes, os idosos sofrem com fragilidade individual e perda de autonomia, por isso alguns ajustes no dia a dia são importantes para simplificar rotinas e trazer segurança nas relações do cuidador (profissional ou familiar) e da pessoa cuidada.

Outro fator importante é trazer um ambiente acolhedor com resultados positivos e qualidade de vida para o idoso; ter alguém disponível para atender e ajudar na rotina faz muita diferença.

Idosos e alzheimer

É fundamental compreender a condição física e mental dos idosos visto que a idade avançada traz limitações de diversas naturezas. A partir dessa avaliação, podemos saber quais atividades são mais adequadas para eles e, ao mesmo tempo, percebemos o nível de autonomia que ele apresenta. Por exemplo, pessoas com distúrbios neurológicos como a doença de Alzheimer são mais dependentes e requerem mais atenção.

A doença de Alzheimer é uma doença que compromete as atividades do cérebro e prejudica a função cognitiva, comportamental e até motora. Ao longo do tempo, as pessoas diagnosticadas podem apresentar desorientação, episódios agressivos, delírio e perda de memória que podem afetar sua vida e torná-las completamente dependentes.

Embora ainda não tenha cura, a medicação pode ajudar a retardar a progressão da doença. No entanto, as estratégias farmacológicas precisam ser combinadas com outras medidas para melhorar a qualidade de vida dos idosos e suas famílias.

Os idosos diagnosticados com essa doença podem ser divididos em três estágios: leve, moderado e avançado. Uma excelente maneira de ajudá-los é realizar atividades que são úteis para o cérebro retardar a progressão: criar momentos diários de leitura, desenho, jogos, palavras cruzadas, olhar fotos antigas, ouvir músicas, rezar ou outros comportamentos estimulantes do pensamento.

De qualquer maneira, não importa quão bom seja o atendimento que podemos fornecer pessoalmente, ele não pode substituir o atendimento de um médico profissional. Portanto, é importante que os idosos tenham um médico de referência que leve todo o seu histórico médico e o encaminhe para um especialista quando for necessário e indicado.

Segurança

Os idosos têm maior risco de quedas e outros acidentes em casa devido à mobilidade reduzida e diminuição dos reflexos. Para minimizar essa situação, alguns ajustes são muito importantes, como usar sapatos que se ajustem aos pés, evitar chinelos, colocar pisos antiderrapantes (ou faixas), melhorar a iluminação e remover obstáculos como móveis ou objetos inúteis. Assim, os idosos poderão se locomover com mais segurança e facilidade em seu ambiente.

Outra maneira bastante eficiente é instalar barras de apoio nos banheiros, principalmente nos chuveiros, sendo ideal para garantir a segurança de toda a família. Elas podem também servir de apoio ao lado do vaso sanitário ou do lavatório, dependendo exclusivamente das necessidades individuais.

Todas essas ações farão com que a segurança do idoso aumente, proporcionando mais tranquilidade durante as tarefas do dia a dia.

Qualidade de vida na terceira idade

Embora os idosos sejam queridos e amados, cuidar exige tempo e esforço da família e dos amigos. Numa altura em que todos têm muitas obrigações pessoais e profissionais, é importante manter os filhos, netos, irmãos e outras pessoas dispostas a revezar nos cuidados para que ninguém se sinta sobrecarregado e assim evitar desgastes.

Ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma pessoa idosa, é muito importante que ela se sinta querida e valorizada. Uma das queixas principais é que se sentem solitários, ineficazes e incapazes de interessar aos mais jovens. Portanto, tente falar sobre tópicos de interesse entre vocês para ganhar mais proximidade.

Nutrição para idosos

Uma dieta equilibrada é uma parte importante para manter uma alimentação saudável em idosos, pois conserva o corpo ativo e fornece os nutrientes necessários para uma vida longa, além de reduzir o risco de doenças crônicas, como as cardíacas e diabetes.

Muitos idosos começam a ter dificuldade para mastigar e engolir, sendo considerado normal que se alimentam apenas de mingau e sopa. Por isso, intuitivamente começamos a cozinhar mais os alimentos e servi-los em formato de líquido. No entanto, essas atitudes fazem com que a concentração de nutrientes que encontramos no prato diminua.

É importante salientar que em alguns casos as necessidades nutricionais dos idosos até excedem as dos adultos mais jovens. Vale ressaltar também a importância da administração correta dos medicamentos e continuidade dos tratamentos para garantir uma vida mais saudável.

Atividade física para idosos

A atividade física é uma excelente maneira de proporcionar cuidados com idosos porque promove o bem-estar, constrói ossos fortes, melhora o sistema imunológico e fortalece os músculos, ajudando a caminhar melhor e prevenir doenças como osteoporose, depressão e diabetes. Dessa maneira, manter uma rotina de exercícios trará excelentes resultados.

Mas antes de decidir se exercitar, é preciso passar por uma avaliação com um cardiologista para garantir a liberação, lembrando que toda e qualquer atividade física deve ser feita sob a orientação de um profissional do esporte ou fisioterapeuta, pois assim os idosos podem ter o maior benefício.

Outra maneira de garantir uma vida mais saudável é realizar constantemente o alongamento dos músculos e articulações (o que é indicado para fazer em casa), melhorando a circulação sanguínea e a mobilidade de qualquer pessoa.

Para idosos com pressão alta, ela pode ajudar a melhorar a saúde geral. Nesses casos, são recomendadas atividades como caminhada e hidroginástica, sempre com a orientação de um especialista para controlar eventuais alterações nos valores da pressão arterial. Para aqueles idosos com excesso de peso, ela é uma grande aliada para perda de gordura, crescimento muscular e melhora da energia e do bem-estar.

Casa de Repouso Sol Nascente

Caso você não consiga proporcionar pessoalmente todo o cuidado e atenção descritos acima, sugerimos que você procure o auxílio de uma casa de repouso para seu parente idoso.

Procure por um local com estrutura completa, assistência 24 horas e equipe 100% disponível para seu parente idoso morar. A Casa de Repouso Sol Nascente oferece essas e outras vantagens para que a sua família fique tranquila.

A Casa de Repouso Sol Nascente é um ambiente propício, limpo, acolhedor e preparado para receber o idoso. Há acompanhamento e administração adequada do tratamento que o idosos precisa seguir (além da administração dos medicamentos, um cuidado e zelo com a parte emocional). É estabelecida uma rotina dos cuidados básicos do idoso.

Caso haja necessidade de ter sempre alguém presente com eles, tanto na parte física para ajuda em locomoção quanto na parte psicológica, os profissionais estarão sempre prontos.