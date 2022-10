Fazer atividades em família e estimular a prática de esporte atuam diretamente na qualidade de vida na terceira idade

O envelhecimento humano é inevitável e muitas vezes reflete as consequências de nossas ações ao longo da vida. É fundamental garantir aos idosos não apenas sobrevivência, mas também qualidade de vida.

Hoje, os idosos enfrentam muitos desafios que podem torná-los mais suscetíveis à depressão e outras doenças, principalmente pela incapacidade de manter a saúde e a vontade de realizar as atividades diárias. Essa indisposição pode causar abandono por suas famílias, falta de visitas em casa de repouso, baixa interação social e contato com os entes queridos.

A mobilidade também é de se preocupar, pois muitos podem perder a segurança nos esportes ou a capacidade de dirigir. Outro desafio enfrentado pelos idosos é lidar com a perda auditiva. Todas essas circunstâncias podem gerar sensações ruins nos idosos, que estão passando por um momento em que seu emocional fica mais abalado.Você sabia, no entanto, que é perfeitamente possível conquistar qualidade de vida na terceira idade?

Para isso, reconhecer quais ações devem ser colocadas em prática é fundamental. Algumas circunstâncias, como fazer atividades em família, estimular a prática de esportes físicos e manter uma rotina correta de consultas médicas, atuam diretamente na qualidade de vida na terceira idade. Se você tem um familiar idoso, confira esse artigo!

Como melhorar a qualidade de vida na terceira idade

As pessoas mais velhas apresentam mais doenças crônicas e fragilidades que causam muitos custos. Sendo assim, o cuidado ao idoso deve ser estruturado de forma diferente do cuidado ao jovem, afinal, é preciso levar em conta todas as situações adversas, como perda auditiva, por exemplo.

Investir na qualidade de vida na terceira idade é um passo importante para garantir uma rotina mais prazerosa à medida que envelhecemos. Vários fatores interferem nesse índice, como buscar manter a mente em sintonia com novas atividades e contato interpessoal, principalmente com a família.

É importante o cuidador manter uma atenção especial à administração de medicamentos, ou seja, nunca deixe os remédios por perto do idoso para que ele não corra o risco de automedicar-se em algum momento inoportuno. Isso evitará diversos transtornos tanto para a rotina de cuidados quanto para a saúde do seu ente querido.

O familiar precisa estar atento às consultas de acompanhamento médico e nutricional para garantir que o idoso tenha saúde e qualidade de vida. Por isso, não se esqueça de acompanhá-lo quando necessário e realizar todos os exames solicitados.

Alguns itens que você precisa inserir em casa quando se tem um idoso são barras de segurança e banheiros equipados. Por outro lado, tapetes não são indicados, muito menos escadas.

Lembre-se: ao assumir a responsabilidade de cuidar de um idoso, você precisa garantir que ele tenha todas as assistências possíveis. A casa, por exemplo, precisa estar cem por cento preparada para recebê-lo.

A psicomotricidade na terceira idade

Antes de mais nada, a capacidade de desfrutar de um estilo de vida ativo e independente na velhice está diretamente relacionada à manutenção do nível de aptidão física do indivíduo ao longo da vida. Durante o amadurecimento emocional, físico e do neurodesenvolvimento, o estilo de vida desenvolvido desde a infância determina a expectativa de vida dessa população.

Essa ligação entre o desenvolvimento físico e a maturação através da função motora e do desenvolvimento mental e emocional é conhecida como psicomotricidade. Esse processo de envelhecimento leva a uma perda da função corporal, acarretando diferentes níveis de adaptações como alterações anatômicas, motoras e fisiológicas.

Para um envelhecimento de qualidade na terceira idade, as atividades psicomotoras têm um papel importante na prevenção, educação e reeducação dos idosos, trazendo força, resistência, flexibilidade e mobilidade.

Os recursos de treinamento de força muscular por meio de exercícios físicos, terapêuticos e de integração social sugerem alguns efeitos fisiológicos em doenças genéticas. Além disso, atividades como caminhar, correr, solucionar palavras cruzadas e muitas outras passam a mantê-lo ativo e divertido, proporcionando mais qualidade de vida na terceira idade.

Todos esses pontos podem afetar o comportamento do idoso, alterando sua capacidade de lidar com determinadas situações em seu cotidiano. Assim, as experiências e as perdas sofridas ao longo da vida, físicas, mentais e funcionais determinam como ocorrerá o seu envelhecimento.

Nutrição e saúde

Garantir uma alimentação balanceada ao idoso é uma das melhores maneiras para preservar sua saúde. É importante salientar que devem ser incluídos em sua dieta cálcio e proteínas, além de diminuir açúcares, gorduras, sódio e alimentos industrializados.

Esta atitude evita o desenvolvimento de algumas doenças e diminui as chances de desnutrição. O ideal é que, para que o idoso tenha qualidade de vida na terceira idade, ele seja acompanhado por um profissional nutricionista que irá prescrever uma alimentação baseada em seus exames clínicos.

Seja humanizado

Todo ser humano tem o direito de ser tratado corretamente, inclusive um idoso. Portanto, esse ponto não é algo que deve ser negligenciado. Seja compreensivo em relação às dificuldades e facilidades da terceira idade para não prejudicar o seu bem-estar.

Sabemos que a terceira idade exige uma atenção específica em diversos sentidos, mas tudo isso é para o próprio bem-estar do idoso. Ainda assim, muitos deles pensam que por estarem mais velhos, já não é preciso manter cuidados consigo, o que acaba causando desmotivação.

Dessa maneira, é importante incentivá-lo a ter autoestima e continuar com os cuidados. Quando você garante ao idoso uma vida social ativa, os efeitos da solidão diminuem e ele consegue chegar a um resultado muito melhor de qualidade de vida. Dedique um tempo do dia para conversar e escutar o que ele tem para falar.

Recreação com idosos

A recreação com idosos é um conjunto de atividades regulares e necessárias, que tem como objetivo afastar a solidão. Não se esqueça de que é fundamental ter um ambiente preparado para acolher esse familiar e proporcionar a ele ainda mais qualidade de vida na terceira idade.

Uma série de estudos comprovou os efeitos positivos dessas atividades que não são apenas divertidas, mas também ajudam na memória e no funcionamento cognitivo. Procurar algum tipo de jogo que ele goste e que ajude a passar um tempo de qualidade com o familiar, como bingo, cartas ou tabuleiro. Além disso, existem diversas opções de jogos para divertir não apenas o idoso, mas toda a família.

Casa de repouso Sol Nascente

