Saiba quando é o momento para procurar por uma casa de repouso para idosos

Colocar o familiar idoso em uma casa de repouso é um questionamento crescente no atual cenário. Definitivamente não é uma decisão fácil porque envolve diversos fatores, além de muitas pessoas ainda enxergarem essa mudança como um ato de abandono e não de carinho.

No entanto, é preciso esclarecer que, na maioria das vezes, uma casa de repouso é o melhor lugar para oferecer todo o suporte e assistência que os idosos precisam, principalmente quando eles têm uma saúde debilitada.

Continue lendo nosso texto para tirar algumas dúvidas frequentes e entender quando é o momento certo para procurar uma casa de repouso.

O que é uma casa de repouso?

Saúde e cuidado com o idoso sempre vêm em primeiro lugar na hora de tomar alguma decisão que o envolva, certo? Éexatamente isso que uma casa de repouso oferece. Você deve optar por um local de confiança, que tenha toda a equipe e estrutura para atender o idoso 24 horas por dia.

Esse serviço é muito procurado por filhos que não conseguem cuidar de seus pais. Com a correria do cotidiano, trabalho, estudos e sua própria vida para administrar, fica difícil dedicar ao idoso toda a atenção que ele merece e precisa. As casas são uma alternativa para que a relação familiar não se desgaste e para que ninguém fique sobrecarregado.

A casa de repouso ideal deve contar com uma equipe de profissionais especializada. Dentre esses profissionais estão médicos, psicólogos, nutricionistas, assistente social e enfermeiros. Além disso, é importante que o lugar ofereça atendimento hospitalar quando necessário.

Uma boa casa de repouso conta com todas as condições para que seus moradores tenham uma vida digna. Assim como a estrutura, o local também será responsável por cuidar da saúde do idoso, tendo disponibilidade o tempo todo para isso ser feito da melhor forma.

O que é a terceira idade?

Os grandes avanços da tecnologia e das técnicas permitem que o ser humano viva mais e um novo desafio aparece: como oferecer qualidade de vida para todas essas pessoas?

Está claro que o número de idosos está crescendo. A chamada “terceira idade”, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) é a fase da vida que começa aos 60 anos nos países em desenvolvimento e aos 65 anos nos países desenvolvidos. Ela se caracteriza por uma série de mudanças físicas e sociais diretamente relacionadas a essa evolução da idade.

A terceira idade é um momento especial, em que muitos querem aproveitar a vida, mas é também uma fase delicada. Junto com a idade chegam também as limitações, que fazem com que o idoso necessite de um ambiente seguro e 100% apto para que ele não corra nenhum risco. Esse acompanhamento são ainda mais necessário quando o idoso possui algum diagnóstico que requer cuidados 24 horas.

Saiba sempre que a melhor decisão é aquela que é boa para todos, ou seja, os filhos que cuidam e o próprio idoso.

Quando procurar uma casa de idosos?

É importante dizer que essa deve ser uma decisão dos membros da família. Caso o idoso esteja em perfeita saúde mental, essa mudança pode até mesmo partir dele. É claro, muitos deles serão resistentes a isso, por isso o diálogo é muito importante.

Afinal, quando é a hora certa para procurar uma casa de repouso? Pela existência do sentimento de culpa dos filhos e netos, dúvidas e receios, talvez ela nunca chegue. Dessa forma, pesquise com cuidado e carinho e visite as possíveis casas para ter certeza de que são o ambiente ideal para o seu velhinho.

Leve em consideração tudo o que foi dito nesse texto e faça testes. A adaptação poderá ser difícil, mas com o tempo irá acontecer e a família terá certeza de que foi a melhor decisão para todos. Lembre-se: ela precisa ser tomada o quanto antes para evitar riscos e desgastes.

Casa de Repouso Sol Nascente

Está procurando por um local com estrutura completa, assistência 24 horas e equipe 100% disponível para seu parente idoso morar? A Casa de Repouso Sol Nascente oferece essas e outras vantagens para que a sua família fique tranquila.

A casa conta com o atendimento de um geriatra que avalia os idosos mensalmente, uma nutricionista que faz todo o acompanhamento de alimentação (tanto individual quanto do grupo) e colaboradores responsáveis por administrar as medicações dos moradores. Além disso, é totalmente equipada para garantir a segurança dos idosos.