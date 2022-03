Você não precisa mais depender dos aparelhos dentários tradicionais para ter o sorriso dos sonhos!

Quando pensamos em colocar aparelho nos dentes, a primeira imagem que vem à mente é a dos tradicionais bráquetes, do sorriso metálico, anos de tratamento e manutenções constantes.

Porém, hoje em dia, com o desenvolvimento de novas tecnologias, existem alternativas cada vez mais modernas para consertar problemas ortodônticos, como dentes tortos, mordida cruzada e diastemas.

Lançados no começo dos anos 2000, os alinhadores invisíveis se popularizaram como a melhor opção para quem quer conquistar o sorriso dos sonhos, sem os incômodos comuns dos aparelhos tradicionais e sem impactar a aparência durante o tratamento.

Segundo dados da Associação Paulista de Ortodontia, essa novidade aumentou em 40% o número de adultos que investiram em tratamento odontológico.

Você sabe quais são os benefícios de investir em um tratamento com alinhadores invisíveis? Confira os 3 principais:

Estética

Apesar dos benefícios estéticos que os aparelhos ortodônticos trazem à longo prazo, pode ser muito difícil para um adulto tomar a decisão de investir nesse tratamento, uma vez que será preciso passar meses ou anos com um sorriso diferente devido ao uso de bráquetes. Porém, a utilização de alinhadores torna este processo esteticamente mais discreto e melhora a autoestima do paciente mesmo antes da finalização do caso.

Por isso, o benefício que mais chama atenção nos consultórios quando os pacientes conhecem os alinhadores invisíveis é a possibilidade de utilizar um aparelho imperceptível, que traz todos os benefícios à longo prazo e que garante que as pessoas não vão perceber que você está realizando um tratamento ortodôntico!

Tempo de tratamento e previsibilidade dos resultados

Muitos adultos já passaram por tratamentos ortodônticos na adolescência, mas acabaram desistindo depois de muitos anos nesse processo sem obter os resultados que esperavam. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, isso não acontece mais.

Um alinhador invisível pode trazer resultados em 12 meses em média. Além disso, como o seu molde é feito por escaneamento digital, há uma maior previsibilidade, pois o profissional consegue mostrar na tela do computador como está o seu caso antes de iniciar o tratamento e como ficará o resultado final. Assim, você tem mais segurança de investir no tratamento.

Conforto

O desenvolvimento tecnológico também trouxe um outro grande benefício que é muito importante para a qualidade de vida: conforto.

Com os alinhadores invisíveis, as consultas no dentista são mais rápidas e práticas.

Além disso, você evita as dores da manutenção, consegue higienizar melhor, não sofre com machucados e ainda pode comer o que quiser.

