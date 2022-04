Hoje em dia, você encontra alternativas mais tecnológicas para deixar os dentes limpos.

Cuidar da boca não é uma tarefa difícil, mas escovar os dentes com aparelho é muito mais chato e demorado, né?

Os fios e os braquetes do aparelho fixo dificultam a limpeza, pois você não pode removê-los para escovar os dentes corretamente. Mas isso é coisa do passado.

Com mais gente usando aparelhos, com novas técnicas e preços mais acessíveis, os acessórios e utensílios de limpeza também se desenvolveram.

Confira algumas dicas de como escovar os dentes com aparelhos e conheça uma alternativa mais tecnológica que não exige adaptação e nem o uso de novas ferramentas.

Invista em ferramentas e dedique mais tempo

Para realizar uma boa limpeza dos dentes, é importante investir em dois tipos de escova:

a normal, deve ter cerdas macias, e ser trocada de 3 em 3 meses;

uma escova interdental, que possui formato cilíndrico e consegue limpar o espaço entre o fio do aparelho e o seu dente.

Além disso, o passa fio — uma espécie de “agulha” de plástico e sem ponta, que ajuda você a passar o fio dental entre os bráquetes — deve ser utilizado, pois este é um dos hábitos mais importantes na sua rotina de limpeza.

Outros produtos, como o limpador de línguas e o enxaguante bucal também vão te ajudar nesse processo.

Rotina de limpeza e manutenção

Você precisa dedicar tempo, pois os aparelhos sujam com mais frequência. Pela manhã, depois do almoço e à noite, no mínimo, e também sempre que fizer um lanche e sentir necessidade.

Também é essencial manter as visitas regulares no seu dentista para realizar a manutenção, trocar elásticos e acessórios.

Uma nova tecnologia que não exige mudanças

Mas, se você está procurando uma alternativa mais simples e tecnológica, que pode ser removida na hora da higienização, os alinhadores invisíveis são ideais.

Investindo em um alinhador, você não vai precisar mudar a sua rotina de higienização, nem se preocupar com manutenções constantes no dentista.

Esse tratamento é confortável, discreto, rápido e prático. Ou seja, o tratamento com alinhadores invisíveis vai corrigir imperfeições na sua arcada dentária, e você não vai sentir dores, nem precisará adaptar a sua rotina de higienização.

Vale a pena conhecer uma alternativa que promete mudar a forma que você pensa em tratamentos ortodônticos!

Conheça a Sorridents

A rede de clínicas mais premiada da América Latina nasceu com o objetivo de trazer o seu sorriso de volta.

Na Sorridents, você pode realizar o tratamento com alinhadores invisíveis, junto com profissionais capacitados que estão prontos para te atender.

Clique aqui e conheça a solução perfeita para o seus dentes!