Confira as principais técnicas para manter a higiene bucal em dia!

Você sempre ouviu que precisa escovar os dentes pela manhã, depois do almoço e à noite. Mas pouca gente fala sobre como escovar os dentes corretamente.

O hábito por si só é ótimo, mas também é importante realizar a escovação de forma eficaz para evitar o acúmulo de placa bacteriana, mau hálito, inflamações e o desenvolvimento de cáries.

Para que a escovação seja feita de forma correta é importante seguir algumas dicas e técnicas, além de investir sempre em bons produtos. Confira:

Produtos básicos de qualidade

O primeiro passo para realizar uma boa escovação é investir em uma escova de dente de qualidade. De preferência, macia de cabeça pequena, e que deve ser trocada de 3 em 3 meses. Você também vai precisar, claro, de um bom fio dental e de pasta de qualidade com flúor.

Pode parecer algo simples, mas segundo os dados do IBGE mais da metade dos brasileiros não trocam a escova com menos de 3 meses de uso.

Uma escova com cerdas velhas não realiza uma boa limpeza. Então, já vá pegando uma escova nova.

Movimento e técnica

Depois de passar o fio dental, não existe nenhum segredo. Sempre com movimentos circulares e sem forçar a escova, é fundamental escovar todos os dentes, inclusive os mais no fundo, em todos os lados.

Mais próximo da gengiva e a língua também precisam ser escovadas.

A tecnologia é sua aliada

Além de pensar no básico, você também pode ir além e comprar produtos mais tecnológicos. Afinal, é preciso investir em cuidados com a sua saúde.

A escova elétrica é uma excelente, porque ela oferece mais praticidade e consegue realizar inclinações que alcançam todos os cantos da sua boca, garantindo uma boa limpeza, principalmente para pessoas que têm mais dificuldade para realizar uma boa escovação.

Outra boa opção é a escova interdental, utilizada para remover alimentos entre os dentes. Ela é uma poderosa aliada do fio dental para evitar o acúmulo de placa bacteriana.

Por fim, o seu dentista também pode identificar se há a necessidade de utilizar um irrigador dental, que remove os resíduos com um jato de água contínuo. Converse com ele sobre todas as possibilidades que existem no mercado e que podem te ajudar a manter os dentes limpos.

A importância da prevenção

Todas essas dicas focam na prevenção, pois é muito melhor criar e melhorar os seus hábitos diários do que acabar tendo que fazer tratamento de canal ou implantes.

Portanto, além de investir em bons produtos e se empenhar nos cuidados, separando um tempo do seu dia para realizar a escovação, também é essencial marcar consultas regulares com dentistas e sempre ficar atento a dores e outros sintomas que podem indicar algo de errado.

