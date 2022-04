Além dos cuidados iniciais, é muito importante criar hábitos de higiene desde cedo.

Bebê precisa de cuidados com a gengiva, mesmo sem dentes? E os dentes de leite? Hoje, os profissionais já sabem que pais e mães que levam a criança no dentista desde cedo conseguem criar adultos que estão acostumados a essa rotina de cuidados. Assim, desenvolvem menos problemas como cáries e gengivite.

O indicado é que a primeira visita do seu filho ao dentista seja feita logo no primeiro ano, entre os 6 ou 7 meses, e depois dos dois anos o acompanhamento deve continuar de forma semestral.

Um bom ortodontopediatra vai tirar todas as suas dúvidas, auxiliando durante o processo de crescimento dos dentes e ensinando a criança a cuidar da higiene bucal.

Além disso, esse profissional é preparado para manter um ambiente agradável, sem gerar traumas relacionados às consultas e mostrando que ir ao dentista é uma atividade normal da rotina — e não algo que deve causar ansiedade ou medo.

Confira algumas dicas importantes para promover a higiene bucal do seu filho desde a primeira infância:

Antes do desenvolvimento dos dentes

Antes de levar a criança ao dentista regularmente, é essencial realizar as primeiras consultas enquanto ela ainda é um bebê, pois a higiene bucal deve começar antes mesmo dele ter dentes.

Apesar de ainda não ser possível realizar a escovação nessa fase, você deve aprender a limpar a gengiva e entender quais são os cuidados necessários para evitar o surgimento de doenças na cavidade bucal.

Além disso, o momento do surgimento dos primeiros dentes, que começa a partir dos seis meses e termina por volta de um ano e meio, exige o acompanhamento e as orientações de um profissional capacitado para evitar problemas e garantir a saúde e o bem-estar do seu bebê durante todo o seu desenvolvimento.

A prevenção com dentes de leite

Apesar de não serem permanentes, os dentes de leite devem ser muito bem cuidados, pois também podem sofrer com doenças gerando dores e incômodos desnecessários.

Portanto, esse é o momento em que os principais hábitos de higiene devem ser ensinados e incentivados por toda a família, orientando a criança desde pequena sobre a importância da prevenção.

Invista em pastas infantis com sabores, compre uma escova e fio dental de qualidade, e mostre que esses produtos devem fazer parte da rotina, sendo utilizados duas ou três vezes ao dia.

Além disso, faça retornos periódicos a um dentista de confiança que mostre os resultados dessa boa higiene e incentive o pequeno a continuar sempre se prevenindo.

Com esses hábitos simples, ele vai crescer sem medo do dentista e entendendo a importância de se cuidar!

